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Vor vier Jahren starb eine Power-Rangers-Legende, jetzt gibt’s einen Trailer zu seinem letzten Film

Jason David Frank war der allererste grüne Power Ranger. Schon bald können Fans ihn ein letztes Mal auf der Leinwand sehen.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
08.07.2026 | 11:54 Uhr

Rechts seht ihr Jason David Franks (links) neue Rüstung in The Legend of the White Dragon. Bildquelle: Bat in the Sun ProductionsParadox HouseHasbro Rechts seht ihr Jason David Franks (links) neue Rüstung in The Legend of the White Dragon. Bildquelle: Bat in the Sun Productions/Paradox House/Hasbro

Die Power Rangers haben nicht nur eine einzige Generation geprägt. Bis heute flimmern die bunten Kampfkünstler über unsere TV-Bildschirme. Im November 2022 ist der allererste Ranger der ursprünglichen Besetzung von uns gegangen: Jason David Frank, der in Mighty Morphin Power Rangers Tommy Oliver alias den grünen/weißen Ranger verkörperte.

Vier Jahre später können Fans endlich einen ersten Blick auf seinen letzten Film werfen, der oft als reife Interpretation der Power-Rangers-Reihe beschrieben wird. The Legend of the White Dragon spielt jedoch in einem eigenen Universum – er ist also nicht im Rangers-Franchise angesiedelt und damit ein inoffizieller Film.

Eine Reunion mit anderen Power-Rangers-Darstellern

Die Handlung von The Legend of the White Dragon wird wie folgt beschrieben (via ComicBookMovie): »Der flüchtige Held Erik Reed (Jason David Frank), der gezwungen ist, sich im Schatten zu verstecken, muss seinen Namen reinwaschen, um wieder mit seiner Familie vereint zu sein. Ihm im Weg steht ein mysteriöser Bösewicht, der davon besessen ist, den Weißen Drachen ein für alle Mal zu vernichten.«

Der Film schreit aber geradezu nach weiterer Ranger-Power und daher wird Frank von seinen Franchise-Kollegen Jason Faunt (roter Ranger aus Power Rangers Time Force), Cerina Vincent (gelbe Rangerin – Power Rangers Lost Galaxy) und Ciara Hanna (gelbe Rangerin – Power Rangers Megaforce) unterstützt.

The Legend of the White Dragon landet in den USA am 28. August 2026 in den Kinos. Ob und wann er in Deutschland erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch den Trailer einmal anschauen:

Video starten 1:44 The Legend of the White Dragon ist der letzte Film der Power-Rangers-Legende Jason David Frank

Im Regiestuhl sitzen Sean und Aaron Schoenke (Super Power Beat Down, My Morphing Life). Letzterer spielt ebenfalls eine der Hauptrollen (Dragon Prime) im neuen Film. Das Drehbuch schrieb Aaron Schoenke gemeinsam mit Alex Kellerman, der bereits 2018 das Skript für den Kurzfilm Power Rangers Legacy Wars: Street Fighters Showdown verfasste. Dort schlüpfte Jason David Frank übrigens auch in seine altbekannte Rolle des grünen Rangers Tommy Oliver.

Die lange Entstehungsgeschichte von The Legend of the White Dragon

Nach einem ersten erfolglosen Versuch, The Legend of the White Dragon im Jahre 2019 per Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter zu finanzieren, wagte die Produktionsfirma Bat in the Sun im März 2020 einen neuen Anlauf. 

Und siehe da: über 5.000 Unterstützer spendeten insgesamt 508.618 US-Dollar. Ein relativ kleines Budget für einen Film, wenn man sich die 100 Millionen Dollar für den letzten offiziellen Power-Rangers-Film so anschaut. Es ist jedoch durchaus möglich, dass auch noch Investoren oder die Produzenten selbst etwas dazu gegeben haben.

Die Dreharbeiten fanden bereits 2021 statt und zwei Jahre später wurden noch einmal zusätzliche Szenen nachgedreht. Der Release von The Legend of the White Dragon wurde immer wieder verschoben, auch aufgrund des Ablebens von Jason David Frank im Jahre 2022 und seines Schauspielkollegen Michael Madsen (The Hateful 8, Kill Bill - Vol.1) im Jahre 2025.

Madsen starb am 3. Juli 2025 an Herzversagen, was vermutlich durch eine Herzerkrankung in Kombination mit Alkoholismus ausgelöst wurde. Jason David Frank hingegen nahm sich nur wenige Monate nach seinem Rückzug aus dem Power-Rangers-Franchise am 19. November 2022 im Alter von 49 Jahren das Leben und hinterließ vier Kinder.

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Habt ihr Hoffnung, dass The Legend of the White Dragon auch in Deutschland erscheint? Oder habt ihr vorher noch gar nichts von dem Film gehört? Würdet ihr ihn euch anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Mehr Entertainment-News findet ihr in der obigen Box, wo wir euch die derzeit beliebtesten Artikel verlinken. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei!

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