Subnautica 2 bekommt jetzt sein zweites großes Update und soll noch 2026 massiv erweitert werden

Subnautica 2 bekommt dieses Jahr noch ein ganz neues Gebiet und jetzt gibt es ein erstes Bild.

Subnautica 2 wurde vor bald zwei Monaten im Early Access veröffentlicht und bekommt jetzt seinen zweiten Patch. Das Update 1.1 umfasst zwar nicht viele neue Inhalte, dafür aber einige Verbesserungen, die viele Spielerinnen und Spieler sich gewünscht haben. Im Entwicklervideo gibt es außerdem noch einen aufregenden Blick in die Zukunft: Noch 2026 soll das Survivalspiel um ein neues Gebiet samt Kreaturen, Story und mehr erweitert werden.

Zunächst mal zum aktuellen Patch, der am 8. Juli 2026 erscheinen soll. Im Video weiter unten fassen die Entwickler die wichtigsten Neuerungen zusammen, wir wollen euch aber auch eine schriftliche Übersicht geben.

Die wohl wichtigste Änderung: Viele Kreaturen reagieren jetzt sichtbar darauf, wenn wir uns gegen ihre Angriffe wehren. Hauen wir ihnen mit unserem Werkzeug auf die Nase, dann zucken sie zusammen, bevor sie fliehen. Treffen wir sie mit unserem Schallresonator, sinken sie kurz gelähmt zu Boden.

Die Entwickler reagieren damit auf einen wichtigen Kritikpunkt: Spielerinnen und Spieler hatten das Gefühl, sich nicht wirklich gegen Kreaturen zur Wehr setzen zu können. Das war aber noch nicht alles:

Neue Biobetten mit Biomods wurden in der Spielwelt verteilt. Wir können außerdem mehr Slots für passive Biomods freischalten.

Wracks wurden verbessert, es gibt mehr kleine Puzzles zu lösen und die Wracks sehen besser aus. Sie sind aber weiterhin noch nicht fertig und werden in Zukunft weiter verbessert.

Das PDA wurde verbessert. Unter anderem können wir Audioaufnahmen jetzt beliebig anhören.

Es gibt jetzt ein persönliches Lager, dessen Inhalt nicht automatisch für Fabrikatoren oder das Bau-Werkzeug verwendet wird.

4:00 Subnautica 2: Im Video gibt es den ersten Blick auf das neue Gebiet, das noch 2026 kommen soll

Autoplay

Auf Update 1.1 soll dann in einigen Wochen Update 1.2 folgen. Das konzentriert sich auf den Koop und bringt etwa neue Features wie Voice Chat, Emotes, die Möglichkeit Mitspieler wiederzubeleben und mehr.

Subnautica 2 hat dieses Jahr noch einiges vor.

Das größte und wohl am meisten erwartete Update ist dagegen noch etwas weiter entfernt. Später im Jahr erscheint eine große Erweiterung für den Early Access. Die umfasst ein ganz neues Gebiet - das erste Bild seht ihr im Video - neue Kreaturen, Ressourcen, Werkzeuge und sogar ein neues Fahrzeug. Auch die Geschichte von Subnautica 2 soll mit dem großen Update fortgesetzt werden.

Wer weiß, vielleicht bekommen wir mit der großen Erweiterung ja auch einen neuen Leviathan, die Spuren eines geheimnisvollen Monsters finden sich schon jetzt in der Spielwelt. Mehr dazu lest ihr oben im Kasten.

In der Zwischenzeit ermutigen die Entwickler ihre Fans weiterhin dazu, ihre Meinung zum Spiel zu äußern. Kritik sei genauso willkommen wie Lob, man freue sich über jede Rückmeldung. Wie das neue Update zeigt, ist die Chance außerdem groß, dass Spielerwünsche auch irgendwann erfüllt werden.