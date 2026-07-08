Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Subnautica 2 bekommt jetzt sein zweites großes Update und soll noch 2026 massiv erweitert werden

Subnautica erfüllt mit Update 1.1 einige Fanwünsche. In einem Video reden die Entwickler aber auch über ihre weiteren Pläne. So soll es noch 2026 eine große Map-Erweiterung geben.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
08.07.2026 | 12:07 Uhr

Subnautica 2 bekommt dieses Jahr noch ein ganz neues Gebiet und jetzt gibt es ein erstes Bild. Subnautica 2 bekommt dieses Jahr noch ein ganz neues Gebiet und jetzt gibt es ein erstes Bild.

Subnautica 2 wurde vor bald zwei Monaten im Early Access veröffentlicht und bekommt jetzt seinen zweiten Patch. Das Update 1.1 umfasst zwar nicht viele neue Inhalte, dafür aber einige Verbesserungen, die viele Spielerinnen und Spieler sich gewünscht haben. Im Entwicklervideo gibt es außerdem noch einen aufregenden Blick in die Zukunft: Noch 2026 soll das Survivalspiel um ein neues Gebiet samt Kreaturen, Story und mehr erweitert werden.

Was steckt im Update 1.1?

Zunächst mal zum aktuellen Patch, der am 8. Juli 2026 erscheinen soll. Im Video weiter unten fassen die Entwickler die wichtigsten Neuerungen zusammen, wir wollen euch aber auch eine schriftliche Übersicht geben.

Die wohl wichtigste Änderung: Viele Kreaturen reagieren jetzt sichtbar darauf, wenn wir uns gegen ihre Angriffe wehren. Hauen wir ihnen mit unserem Werkzeug auf die Nase, dann zucken sie zusammen, bevor sie fliehen. Treffen wir sie mit unserem Schallresonator, sinken sie kurz gelähmt zu Boden.

Die Entwickler reagieren damit auf einen wichtigen Kritikpunkt: Spielerinnen und Spieler hatten das Gefühl, sich nicht wirklich gegen Kreaturen zur Wehr setzen zu können. Das war aber noch nicht alles:

  • Neue Biobetten mit Biomods wurden in der Spielwelt verteilt. Wir können außerdem mehr Slots für passive Biomods freischalten.
  • Wracks wurden verbessert, es gibt mehr kleine Puzzles zu lösen und die Wracks sehen besser aus. Sie sind aber weiterhin noch nicht fertig und werden in Zukunft weiter verbessert.
  • Das PDA wurde verbessert. Unter anderem können wir Audioaufnahmen jetzt beliebig anhören.
  • Es gibt jetzt ein persönliches Lager, dessen Inhalt nicht automatisch für Fabrikatoren oder das Bau-Werkzeug verwendet wird.

Video starten 4:00 Subnautica 2: Im Video gibt es den ersten Blick auf das neue Gebiet, das noch 2026 kommen soll

Auf Update 1.1 soll dann in einigen Wochen Update 1.2 folgen. Das konzentriert sich auf den Koop und bringt etwa neue Features wie Voice Chat, Emotes, die Möglichkeit Mitspieler wiederzubeleben und mehr.

Subnautica 2 hat dieses Jahr noch einiges vor. Subnautica 2 hat dieses Jahr noch einiges vor.

Das größte und wohl am meisten erwartete Update ist dagegen noch etwas weiter entfernt. Später im Jahr erscheint eine große Erweiterung für den Early Access. Die umfasst ein ganz neues Gebiet - das erste Bild seht ihr im Video - neue Kreaturen, Ressourcen, Werkzeuge und sogar ein neues Fahrzeug. Auch die Geschichte von Subnautica 2 soll mit dem großen Update fortgesetzt werden.

Mehr zu Subnautica 2
Subnautica 2: Der große Rechtstreit zwischen Studiochefs und Publisher ist vorbei - jetzt fließt viel Geld und ein CEO wirft endgültig hin
von Tillmann Bier
Subnautica 2: Der große Rechtstreit zwischen Studiochefs und Publisher ist vorbei - jetzt fließt viel Geld und ein CEO wirft endgültig hin
Subnautica 2 im Test: Das meistgewünschte Steam-Spiel der Welt ist jetzt im Early Access – lohnt es sich?
von André Baumgartner
Subnautica 2 im Test: Das meistgewünschte Steam-Spiel der Welt ist jetzt im Early Access – lohnt es sich?
Noch hat es keiner gesehen: Das größte Monster in Subnautica 2 ist geheimnisvoller als Nessie
von Tillmann Bier
Noch hat es keiner gesehen: Das größte Monster in Subnautica 2 ist geheimnisvoller als Nessie

Wer weiß, vielleicht bekommen wir mit der großen Erweiterung ja auch einen neuen Leviathan, die Spuren eines geheimnisvollen Monsters finden sich schon jetzt in der Spielwelt. Mehr dazu lest ihr oben im Kasten.

In der Zwischenzeit ermutigen die Entwickler ihre Fans weiterhin dazu, ihre Meinung zum Spiel zu äußern. Kritik sei genauso willkommen wie Lob, man freue sich über jede Rückmeldung. Wie das neue Update zeigt, ist die Chance außerdem groß, dass Spielerwünsche auch irgendwann erfüllt werden.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Subnautica 2

Subnautica 2

Genre: Action

Release: 2027 (PC, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Stunden

Subnautica 2 bekommt jetzt sein zweites großes Update und soll noch 2026 massiv erweitert werden

vor 6 Tagen

Subnautica 2: Der große Rechtstreit zwischen Studiochefs und Publisher ist vorbei - jetzt fließt viel Geld und ein CEO wirft endgültig hin

vor 4 Wochen

»So lebst du?!« - Spieler will einen Glitch in Subnautica 2 zeigen, aber alle reden nur über die furchtbar unordentliche Basis

vor 4 Wochen

Noch hat es keiner gesehen: Das größte Monster in Subnautica 2 ist geheimnisvoller als Nessie

vor einem Monat

Subnautica 2: Update 1.1 macht das Survival-Spiel noch gruseliger und bringt einen Fan-Liebling zurück
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Eine vier Jahre alte CPU kehrt viel zu teuer auf den Markt zurück und dürfte »dank« Speicherkrise trotzdem eine der besten Optionen für viele Spieler darstellen

vor 7 Minuten

Eine vier Jahre alte CPU kehrt viel zu teuer auf den Markt zurück und dürfte »dank« Speicherkrise trotzdem eine der besten Optionen für viele Spieler darstellen
43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?   4  

vor einer Stunde

43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?
Anno 117: Die gewaltige DLC-Insel ist bald wirklich die größte Insel der Anno-Geschichte   7     3

vor 31 Minuten

Anno 117: Die gewaltige DLC-Insel ist bald wirklich die größte Insel der Anno-Geschichte
⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 30 Arten   16     3

vor 35 Minuten

⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 30 Arten
mehr anzeigen