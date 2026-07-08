Nvidias neue Grafikkarten lassen auf sich warten, doch ein Leak aus unerwarteter Quelle weckt jetzt Hoffnung für Spieler

Seasonic listet in seinem Online-Rechner jetzt drei Super-Grafikkarten von Nvidia. (Bildquelle: Nvidia)

Während Nvidia sich weiterhin in Schweigen hüllt und die Geduld von PC-Spielern auf die Probe stellt, kommt ein weiterer Hinweis auf die kommende Super-Grafikkarten-Generation aus einer unerwarteten Quelle.

Die Hardware-Experten von Videocardz haben Hinweise zu den nächsten Videokarten von Nvidia entdeckt. Der Netzteil-Hersteller Seasonic hat in seinem Online-Watt-Rechner bereits die nächsten Karten der Geforce-RTX-5000-Serie gelistet.

Damit liefert Seasonic ein Lebenszeichen zu den kommenden Super-Grafikkarten von Nvidia.

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Mehr Leistung, mehr Hunger: Das verraten die TDP-Werte

Zwar verrät der Rechner von Seasonic keine Details über Taktfrequenzen oder die Größe des VRAMS, dafür liefert er eine der wichtigsten Kennzahlen für PC-Bauer: die sogenannte Thermal Design Power (TDP).

Gut zu wissen: Die TDP wird in Watt angegeben. Sie gibt an, für welche Wärmeleistung das Kühlsystem eines elektronischen Bauteils wie einer Grafikkarte oder eines Prozessors ausgelegt sein muss.

Seasonic listet im Rechner gleich drei neue Super-Modelle von Nvidia: Geforce RTX 5080 Super, Geforce RTX 5070 Ti Super und Geforce RTX 5070 Super.

Stimmen die Einträge, werden die kommenden Super-Grafikkarten von Nvidia spürbar leistungshungriger als Grafikkarten der ersten Generation der RTX-5000-Serie.

Grafikkarten-Modell TDP laut Seasonic-Leak Vergleich zum Non-Super-Modell Steigerung Geforce RTX 5080 Super 415 Watt 360 Watt (RTX 5080) + 55 Watt Geforce RTX 5070 Ti Super 350 Watt 300 Watt (RTX 5070 Ti) + 50 Watt Geforce RTX 5070 Super 275 Watt 250 Watt (RTX 5070) + 25 Watt

Besonders auffällig ist der Sprung bei der RTX 5080 Super. Laut dem Leak zieht das kommende High-End-Modell 415 Watt, ein deutliches Plus von rund 15 Prozent gegenüber der ohnehin schon stromhungrigen regulären RTX 5080-Grafikkarten.

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Auch bei den beliebten 70er-Modellen zieht Nvidia den Bedarf stark an. Bisher ist wenig über weitere Veränderungen bekannt. Nvidia soll aber bei der RTX 5080 mit 24 GiB und nicht mehr 16 GiB planen. Zu Preis und Verfügbarkeit gibt es nach wie vor keine offiziellen Informationen von Nvidia.