Nvidias neue Grafikkarten lassen auf sich warten, doch ein Leak aus unerwarteter Quelle weckt jetzt Hoffnung für Spieler

Ein Update im Netzteil-Rechner von Seasonic listet jetzt die Super-Generation der RTX-5000-Serie.

Profilbild von Martin Brinkmann

Martin Brinkmann
08.07.2026 | 12:00 Uhr

Seasonic listet in seinem Online-Rechner jetzt drei Super-Grafikkarten von Nvidia. (Bildquelle: Nvidia) Seasonic listet in seinem Online-Rechner jetzt drei Super-Grafikkarten von Nvidia. (Bildquelle: Nvidia)

Während Nvidia sich weiterhin in Schweigen hüllt und die Geduld von PC-Spielern auf die Probe stellt, kommt ein weiterer Hinweis auf die kommende Super-Grafikkarten-Generation aus einer unerwarteten Quelle.

Die Hardware-Experten von Videocardz haben Hinweise zu den nächsten Videokarten von Nvidia entdeckt. Der Netzteil-Hersteller Seasonic hat in seinem Online-Watt-Rechner bereits die nächsten Karten der Geforce-RTX-5000-Serie gelistet.

Damit liefert Seasonic ein Lebenszeichen zu den kommenden Super-Grafikkarten von Nvidia.

Video starten 1:04:00 Endlich Schluss mit Hardware-Dürre! Das steckt hinter den neuen Grafikkarten, Handhelds und der Nvidia-CPU

Mehr Leistung, mehr Hunger: Das verraten die TDP-Werte

Zwar verrät der Rechner von Seasonic keine Details über Taktfrequenzen oder die Größe des VRAMS, dafür liefert er eine der wichtigsten Kennzahlen für PC-Bauer: die sogenannte Thermal Design Power (TDP).

Gut zu wissen: Die TDP wird in Watt angegeben. Sie gibt an, für welche Wärmeleistung das Kühlsystem eines elektronischen Bauteils wie einer Grafikkarte oder eines Prozessors ausgelegt sein muss.

Seasonic listet im Rechner gleich drei neue Super-Modelle von Nvidia: Geforce RTX 5080 Super, Geforce RTX 5070 Ti Super und Geforce RTX 5070 Super.

Stimmen die Einträge, werden die kommenden Super-Grafikkarten von Nvidia spürbar leistungshungriger als Grafikkarten der ersten Generation der RTX-5000-Serie.

Grafikkarten-ModellTDP laut Seasonic-LeakVergleich zum Non-Super-ModellSteigerung
Geforce RTX 5080 Super415 Watt360 Watt (RTX 5080)+ 55 Watt
Geforce RTX 5070 Ti Super350 Watt300 Watt (RTX 5070 Ti)+ 50 Watt
Geforce RTX 5070 Super275 Watt250 Watt (RTX 5070)+ 25 Watt

Besonders auffällig ist der Sprung bei der RTX 5080 Super. Laut dem Leak zieht das kommende High-End-Modell 415 Watt, ein deutliches Plus von rund 15 Prozent gegenüber der ohnehin schon stromhungrigen regulären RTX 5080-Grafikkarten.

Mehr zum Thema: Nvidia: Ein alter Bekannter unter den GPUs soll im Juni zurückkehren – und das sogar in der Variante mit mehr Speicher

Auch bei den beliebten 70er-Modellen zieht Nvidia den Bedarf stark an. Bisher ist wenig über weitere Veränderungen bekannt. Nvidia soll aber bei der RTX 5080 mit 24 GiB und nicht mehr 16 GiB planen. Zu Preis und Verfügbarkeit gibt es nach wie vor keine offiziellen Informationen von Nvidia.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?   4  

vor einer Stunde

43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?
Anno 117 reagiert auf Fan-Kritik: Die größte Insel im Spiel wird bald noch größer   6     3

vor 4 Stunden

Anno 117 reagiert auf Fan-Kritik: Die größte Insel im Spiel wird bald noch größer
⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 30 Arten   16     3

vor 25 Minuten

⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 30 Arten
Herr der Ringe: Ein Fan hat in einem Trödelladen gerade für 2 Dollar einen kleinen Schatz gefunden

vor 35 Minuten

Herr der Ringe: Ein Fan hat in einem Trödelladen gerade für 2 Dollar einen kleinen Schatz gefunden
mehr anzeigen