Ein 30 Jahre alter Cyberpunk-Klassiker feiert sein großes Comeback: Bei Amazon Prime ist jetzt eine 12-teilige Serie zu Ghost in The Shell gestartet

Major Motoko Kusanagi bekommt eine neue Serie spendiert und diesmal wird es sehr viel vorlagengetreuer. Bildquelle: Bandai/Amazon Studios

Wer Sci-Fi liebt, der kommt an Ghost in the Shell nicht vorbei. Der Anime von 1995 hat ein ganzes Genre geprägt und den Weg für Filme wie The Matrix, A.I., Alita: Battle Angel oder sogar Ex Machina geebnet.

Fairerweise hat sich die Verfilmung von Mamoru Oshii aber auch zahlreiche Freiheiten gegenüber der Vorlage von Masamune Shirow erlaubt. Jetzt ist im Abo bei Prime Video eine neue TV-Serie angelaufen, die sich viel stärker an dem ursprünglichen Manga von 1989 orientiert.

Ein wahres Cyberpunk-Meisterwerk wird jetzt (nochmal) fortgesetzt

Der Anime mit dem simplen Titel Ghost in the Shell startete am 7. Juli 2026 mit der ersten von insgesamt 12 Episoden. Ab sofort erscheint jeweils eine neue Folge im Wochentakt.

Darum geht’s: Die Handlung von Ghost in the Shell spielt sich im Tokyo des Jahres 2029 ab. Im Mittelpunkt steht die Cyborg-Agentin Motoko Kusanagi (auch genannt Major), die im Auftrag der Spezialeinheit Section 9 Cyber-Kriminalität und -Terrorismus bekämpft. Dabei kommen Major und ihr Team einer internationalen Verschwörung auf die Spur, bei der der mysteriöse und legendäre Hacker Puppet Master alle Fäden in der Hand hält.

1:17 Ghost in the Shell: Einer der größten Kult-Anime der 90er Jahre bekommt im Sommer eine neue TV-Serie

Autoplay

So gut kommt die neue Serie an: Auf IMDb kann Ghost in the Shell bereits eine Durchschnittswertung von stattlichen 7,6 Punkten vorweisen, bei Rotten Tomatoes sind noch keine Ratings verfügbar.

Von größeren Presseportalen wie etwa IGN, Gizmodo oder Polygon gibt es aber bereits viel Lob und auch die Stimmung bei Reddit ist ziemlich gut. Der neue Anime wird vor allem für seinen handgemachten Look, die Treue zur Manga-Vorlage, das vor Atmosphäre triefende Cyberpunk-Feeling und den überraschenden Humor gelobt.

Hinter der Neuverfilmung von Ghost in the Shell steckt übrigens Science Saru, die mit Dandadan, Inu-oh oder The Colors Within bereits ein paar beeindruckende Produktionen in ihrem Portfolio vorweisen können.

Für die Regie ist Mokochan verantwortlich, der bisher eben maßgeblich an Dandadan beteiligt war, während EnJoe Toh (Space Dandy) und Shuhei Handa (Scott Pilgrim hebt ab) bei Drehbuch und Charakterdesign anpacken.

Ghost in the Shell wurde bereits mehrfach adaptiert und kann mittlerweile auf sechs animierte Filme, vier TV-Serien (die jeweils mehrere Staffeln und Fernsehfilme umfassen), mehrere Videospiele und eine Hollywood-Produktion mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle zurückblicken.

Mit dem neuesten Anime für Prime Video scheint das 37 Jahre alte Sci-Fi/Cyberpunk-Franchise aber jetzt bei Fans wieder voll einen Nerv zu treffen.