Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Ein 30 Jahre alter Cyberpunk-Klassiker feiert sein großes Comeback: Bei Amazon Prime ist jetzt eine 12-teilige Serie zu Ghost in The Shell gestartet

Ghost in the Shell ist in den Augen zahlreicher Sci-Fi-Fans ein Meisterwerk. Gerade ist ein neuer Anime angelaufen, der sich wesentlich stärker an seiner Vorlage orientiert.

Profilbild von Vali Aschenbrenner

Vali Aschenbrenner
08.07.2026 | 12:03 Uhr

Major Motoko Kusanagi bekommt eine neue Serie spendiert und diesmal wird es sehr viel vorlagengetreuer. Bildquelle: BandaiAmazon Studios Major Motoko Kusanagi bekommt eine neue Serie spendiert und diesmal wird es sehr viel vorlagengetreuer. Bildquelle: Bandai/Amazon Studios

Wer Sci-Fi liebt, der kommt an Ghost in the Shell nicht vorbei. Der Anime von 1995 hat ein ganzes Genre geprägt und den Weg für Filme wie The Matrix, A.I., Alita: Battle Angel oder sogar Ex Machina geebnet.

Fairerweise hat sich die Verfilmung von Mamoru Oshii aber auch zahlreiche Freiheiten gegenüber der Vorlage von Masamune Shirow erlaubt. Jetzt ist im Abo bei Prime Video eine neue TV-Serie angelaufen, die sich viel stärker an dem ursprünglichen Manga von 1989 orientiert.

Ein wahres Cyberpunk-Meisterwerk wird jetzt (nochmal) fortgesetzt

Der Anime mit dem simplen Titel Ghost in the Shell startete am 7. Juli 2026 mit der ersten von insgesamt 12 Episoden. Ab sofort erscheint jeweils eine neue Folge im Wochentakt.

Darum geht’s: Die Handlung von Ghost in the Shell spielt sich im Tokyo des Jahres 2029 ab. Im Mittelpunkt steht die Cyborg-Agentin Motoko Kusanagi (auch genannt Major), die im Auftrag der Spezialeinheit Section 9 Cyber-Kriminalität und -Terrorismus bekämpft. Dabei kommen Major und ihr Team einer internationalen Verschwörung auf die Spur, bei der der mysteriöse und legendäre Hacker Puppet Master alle Fäden in der Hand hält.

Video starten 1:17 Ghost in the Shell: Einer der größten Kult-Anime der 90er Jahre bekommt im Sommer eine neue TV-Serie

So gut kommt die neue Serie an: Auf IMDb kann Ghost in the Shell bereits eine Durchschnittswertung von stattlichen 7,6 Punkten vorweisen, bei Rotten Tomatoes sind noch keine Ratings verfügbar.

Von größeren Presseportalen wie etwa IGN, Gizmodo oder Polygon gibt es aber bereits viel Lob und auch die Stimmung bei Reddit ist ziemlich gut. Der neue Anime wird vor allem für seinen handgemachten Look, die Treue zur Manga-Vorlage, das vor Atmosphäre triefende Cyberpunk-Feeling und den überraschenden Humor gelobt.

Hinter der Neuverfilmung von Ghost in the Shell steckt übrigens Science Saru, die mit Dandadan, Inu-oh oder The Colors Within bereits ein paar beeindruckende Produktionen in ihrem Portfolio vorweisen können. 

Für die Regie ist Mokochan verantwortlich, der bisher eben maßgeblich an Dandadan beteiligt war, während EnJoe Toh (Space Dandy) und Shuhei Handa (Scott Pilgrim hebt ab) bei Drehbuch und Charakterdesign anpacken.

In Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 schlägt die Cyberpsychose wieder so richtig zu - ein Happy End wird's wohl auch diesmal nicht geben
von Franziska Hammerschmidt
In Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 schlägt die Cyberpsychose wieder so richtig zu - ein Happy End wirds wohl auch diesmal nicht geben Video starten
In Cyberpunk 2077 hat V nie David Martinez aus der Netflix-Serie Edgerunners getroffen - das ändern jetzt Fans und drehen dafür einen eigenen Film
von Vali Aschenbrenner
In Cyberpunk 2077 hat V nie David Martinez aus der Netflix-Serie Edgerunners getroffen - das ändern jetzt Fans und drehen dafür einen eigenen Film
Ein revolutionärer Roman hat das Cyberpunk-Genre geprägt wie kaum ein anderes Werk, jetzt macht ein Teaser heiß auf die TV-Serie
von Philipp Elsner
Ein revolutionärer Roman hat das Cyberpunk-Genre geprägt wie kaum ein anderes Werk, jetzt macht ein Teaser heiß auf die TV-Serie Video starten

Ghost in the Shell wurde bereits mehrfach adaptiert und kann mittlerweile auf sechs animierte Filme, vier TV-Serien (die jeweils mehrere Staffeln und Fernsehfilme umfassen), mehrere Videospiele und eine Hollywood-Produktion mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle zurückblicken. 

Mit dem neuesten Anime für Prime Video scheint das 37 Jahre alte Sci-Fi/Cyberpunk-Franchise aber jetzt bei Fans wieder voll einen Nerv zu treffen.

zu den Kommentaren (4)
Kommentare(5)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Eine vier Jahre alte CPU kehrt viel zu teuer auf den Markt zurück und dürfte »dank« Speicherkrise trotzdem eine der besten Optionen für viele Spieler darstellen

vor 7 Minuten

Eine vier Jahre alte CPU kehrt viel zu teuer auf den Markt zurück und dürfte »dank« Speicherkrise trotzdem eine der besten Optionen für viele Spieler darstellen
43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?   4  

vor einer Stunde

43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?
Anno 117: Die gewaltige DLC-Insel ist bald wirklich die größte Insel der Anno-Geschichte   7     3

vor 31 Minuten

Anno 117: Die gewaltige DLC-Insel ist bald wirklich die größte Insel der Anno-Geschichte
⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 30 Arten   16     3

vor 35 Minuten

⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 30 Arten
mehr anzeigen