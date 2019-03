Jetzt ist der Zeitpunkt für einen neuen High-End-PC. Der Start in eine neue Generation des Gamings war noch nie so einfach mit neuen Spielen und Hardware. Call of Duty und Forza Horizon 4 sind immer bei den High-End PCs der Ultra- und TITAN-Reihe dabei. Beim Kauf eines ONE GameStar- PCs mit RTX 2080 und 2080 Ti gibt es alle drei Spiele dazu, bei den anderen mit RTX 2070 und RTX 2060 dürft ihr euch entscheiden.

Als erste Spiele weltweit unterstützen Battlefield 5 (87 Punkte in der GameStar-Wertung) und Metro: Exodus (90 Punkte in der GameStar-Wertung) die neuen Features Echtzeit-Raytracing und DLSS.

ONE GameStar-PC TITAN Z - Gaming ohne wenn und aber

Der stärkste Gaming-PC der GameStar-Familie trumpft mit der derzeit besten Gaming-Hardware auf. Die GeForce RTX 2080 Ti ist jedem Spiel in 4K-Auflösung gewachsen. Dank der neuen DLSS-Technik ist selbst 4K-Gaming mit aktivem Raytracing flüssig möglich. Der Grafikkarte steht der Intel Core i9 9900K zur Seite. Kein Spiel fordert den Prozessor mit seinen 8 Kernen und 16 Threads und einem Boosttakt von bis zu 5,0 GHz.

Neben den zukunftssicheren Herzstücken des Gaming-PCs verfügt er über eine 1.000 GB große SSD, 32 GB Arbeitsspeicher und eine 4.000 GB HDD. Speicherplatz für alle Programme und Spiele ist vorhanden.

Der Preiskracher im High-End-Segment - ONE GameStar-PC Championship Edition

GeForce RTX 2070 Dual OC und Intel Core i7 9700K bestimmen euer Gaming-Erlebnis. WQHD stellt für die von Werk aus übertaktete Grafikkarte keine Herausforderung dar, selbst 4K ist bei den meisten Spielen möglich. DLSS und Raytracing zählen nun auch zu eurem Gaming-Alltag.

Prozessor und Grafikkarte stehen eine 250 GB SSD und 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Jeder ONE GameStar-PC kommt mit drei Jahren Garantie und kostenlosem Versand zu euch nach Hause.

Darum GameStar-PCs - Seit 13 Jahren konfigurieren wir, die GameStar-Hardware-Experten, unsere hauseigenen PCs und Notebooks. Qualität, Langlebigkeit und beste Leistung zu einem fairen Preis stehen dabei im Vordergrund. So werden nur Mainboards und Grafikkarten von ASUS verbaut. Kühlung und Stromversorgung liegt in den Händen der deutschen Marke BeQuiet. Zusammengebaut von unserem langjährigen Partner ONE hat jeder GameStar-PC drei Jahre Garantie im Gepäck (bei Notebooks zwei Jahre). ONE testet vor der kostenfreien Lieferung jeden PC im Betrieb auf Fehler über Stunden und sichert so die Qualität auf allen Ebenen. Ist der PC angekommen heißt es: Plug and play!