Kampf um jeden Nutzer - Microsoft Edge fragt euch jetzt, warum ihr einen anderen Browser verwendet

Der Kampf um den Marktanteil der Browser wird mit harten Bandagen geführt. Microsofts vorinstallierter Browser Edge landet jetzt den nächsten Seitenhieb gegen Chrome (Foto von Denny Müller auf Unsplash)

Ihr könnt ihn kaum deinstallieren, ihr bekommt ihn bei jeder neuen Windows-Installation gratis und jetzt soll der Browser sogar beim Installieren von Chrome Fragen stellen. Microsofts Browser Edge findet sich selbst immer stärker in der Rolle des digitalen, nervigen, kleinen Geschwisterchens, welches immer quengelt und keine Ruhe gibt.

Edge wurde 2015 als Webbrowser des Tech-Riesen Microsoft veröffentlicht und ersetzte den Internet Explorer als Standartbrowser. Seitdem erfreut er sich mäßiger Beliebtheit: lediglich 6 Prozent Marktanteil weltweit sicherte sich Edge laut Statista im Oktober.

Wer heutzutage Windows 10 oder 11 auf seinem Rechner installiert, bekommt ihn automatisch mitinstalliert. Jetzt will Microsoft seine Nutzer noch stärker an den unbeliebten Browser binden.

Der neueste Geniestreich? Microsoft fragt euch jetzt mehrfach bei der Installation von Chrome, ob ihr euch diesen Schritt auch wirklich, wirklich gut überlegt habt. Das sieht dann so aus:

Erster Stopp:

Im Falle von TheVerge erinnert euch der Browser anschließend, dass Microsoft Edge die gleiche Technologie wie Chrome verwendet.

Microsoft edge runs on the same technology as Chrome, with the added trust of Microsoft

Mit anderen Worten verwendet Microsoft Edge Teile des Chrome-Codes (basierend auf Chromium). Der Vorteil von Edge laut Microsoft: Ein Quäntchen zugefügtes Vertrauen durch Microsofts Eigenarbeit.

Dabei will es Microsoft aber nicht belassen. Laut TheVerge kam bei ihrem Versuch sogar noch eine Umfrage, als der Browser bereits installiert war:

We love having you! Can you please take a minute to tell us why you are trying another browser?

Quelle: Screenshot TheVerge bei Chrome-Installation