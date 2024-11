Microsoft verlost 1.000.000 US-Dollar - Nutzer von Bing und Edge haben bessere Chancen

Das Verwenden vom Edge-Brower belohnt Microsoft mit zusätzlichen Losen für das Gewinnspiel. (Bild: Adobe Firefly, Microsoft)

Microsoft verlost eine Million Dollar über das Microsoft Rewards-Programm. Deutsche Nutzer können an dem Gewinnspiel teilnehmen und ihre Chancen durch bestimmte Handlungen erhöhen. Dazu zählt zum Beispiel Microsoft Edge als Standardbrowser zu nutzen oder Bing als Standardsuchmaschine einzusetzen.

Darum ist das wichtig: Microsoft möchte seine Produkte wie Edge, Bing oder Game Pass an so viele Personen wie möglich verteilen. Viele Nutzer kritisieren die aufdringliche Art und Weise, wie diese vermarktet werden (wie zum Beispiel als Werbung in Windows 11). Dieses Gewinnspiel soll womöglich unter anderem mehr Menschen dazu »motivieren« Microsoft-Apps zu verwenden.

Eine Million Dollar gibt es für den Hauptpreis. (Bild: Microsoft)

Was ist Microsoft Rewards? Microsoft Rewards ist ein Treuesystem, das euch dafür belohnt, wenn ihr Microsoft-Produkte verwendet oder kauft. Dazu zählen zum Beispiel:

Spiele über Xbox Game Pass spielen

Apps, Dienste und Spiele über den Microsoft Store kaufen

Microsoft Edge zum Standardbrowser machen

Bing als Standardsuchmaschine verwenden

Für erfüllte Tasks erhaltet ihr Punkte, die ihr gegen Belohnungen eintauschen könnt. Damit könnt ihr euch nicht nur Spiele und In-Game-Gegenstände holen, sondern auch Gutscheine für verschiedene Geschäfte.

So hat etwa ein Spieler genügend Microsoft Rewards-Punkte gesammelt, um sich eine Playstation 5 zu kaufen, wie unsere Kollegen von GamePro berichtet haben.

Das Gewinnspiel im Detail: Das Gewinnspiel ist nur in den USA, Puerto Rico, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland gültig.

Ihr müsst euch mit eurem Microsoft-Konto anmelden und erhaltet dafür ein Los.

Durch weitere Aktionen, die auf der Webseite gelistet sind, könnt ihr zusätzliche Lose erhalten. Das Einrichten der Windows-Sicherung wird zum Beispiel mit 10 Losen belohnt.

Pro Person können maximal 200 Lose eingereicht werden.

Der oder die Gewinnerin erhalten eine Million US-Dollar. Zehn weitere Gewinner erhalten jeweils 10.000 US-Dollar.

Die Ziehung für die Gewinner findet am 21. Januar 2025 statt.

Was haltet ihr von diesem Gewinnspiel? Werdet ihr daran teilnehmen? Was ist eure Meinung zu den Apps und Diensten von Microsoft? Verwendet ihr diese schon länger oder gibt es Gründe, die euch davon abhalten? Und wie steht ihr zum Microsoft Rewards-Programm? Habt ihr euch damit schon einmal eine Belohnung geholt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!