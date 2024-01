In Microsoft Teams sollt ihr Kamera und Sound bald deutlich einfacher einrichten können

Microsoft Teams bekommt bald ein praktisches Update. (Bild: Andreas Prott, Adobe Stock)

Als eines der primären Videokonferenz-Tools hat sich in den vergangenen Jahren Microsoft Teams durchgesetzt. Kein Wunder, ist die Software doch eines der Bordmittel in Windows 11, die vorinstalliert auf dem Rechner zu finden sind.

Entsprechend ist es wichtig und richtig, dass Microsoft regelmäßig an neuen Features und Verbesserungen schraubt, die analog zum Betriebssystem in einem eigenen »Preview Channel« zur Schau gestellt werden.

In der aktuellen Betaversion von Microsoft Teams stellen die Entwickler nun eine Möglichkeit vor, mit der ihr eure Sound- und Kameraeinstellungen deutlich komfortabler einrichten können sollt.

Die neuen Optionen sollen euch insbesondere beim Einsatz mehrerer Audio- und Videogeräte das Leben leichter machen. Bisher hat Microsoft Teams automatisch die in den tieferen Einstellungen hinterlegten Standardgeräte beim Start eines Meetings genutzt.

In der neuen Vorschauversion könnt ihr die gewünschten Ausgabegeräte direkt im Meeting ändern. Hierfür werden bei »Kamera« und »Mikrofon« jeweils neue Kontextmenüs hinzugefügt, die ihr mit einem Klick auf den Pfeil nach unten aufrufen könnt.

Hier findet ihr anschließend sämtliche bekannte Einstellungen zur Kamera und dem Mikrofon. So könnt ihr etwa wechseln, über welches Headset oder Lautsprecher ihr eure Meetingpartner hören könnt oder welchen Hintergrund ihr hinter euch angezeigt bekommen wollt.

Zusätzlich dazu kommt laut dem Portal Dr. Windows ein neues Feature hinzu, mit dem ihr euch leichter während eines Meetings stummschalten könnt.

Teams nennt die neue Funktion »Mute on Air«, bei der ein neues Symbol in der Windows-Taskleiste hinzugefügt wird. Ein einfacher Klick auf dieses Icon erlaubt es euch, das Mikrofon während der laufenden Besprechung abzuschalten.

Die Features bleiben noch einige Tage in der Vorschau, ehe Microsoft Teams die neuen Optionen in den nächsten Wochen auch in die offizielle Version überführen möchte.

Wollt ihr die Betaversion schon jetzt testen, müsst ihr im »Admin Center für Microsoft Teams« die entsprechende Updaterichtlinie anpassen. Die jeweilige Einstellung findet ihr im Menüpunkt »Microsoft Teams-Vorschaufeatures anzeigen«.