Midea Portasplit ausverkauft: Jetzt reagiert der Hersteller und liefert gute Nachrichten

Die Midea Portasplit ist größtenteils ausverkauft. Das soll sich aber schon bald ändern. (Bild: Midea)

Der Sommer ist in Europa einmal mehr besonders heiß und viele Menschen sehnen sich nach Abkühlung. Mit der Midea Portasplit hat sich dabei eine Klimaanlage als Favorit für alle, die keine Festinstallation vornehmen können oder wollen, herauskristallisiert.

Das Modell ist deshalb aber auch seit geraumer Zeit nahezu restlos ausverkauft. Das könnte sich schon bald wieder ändern.

Gute Nachrichten aus China

Die Portasplit von Midea zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie wie eine echte Split-Klimaanlage arbeitet, aber eben nicht fest verbaut werden muss. Dadurch ist sie etwa für Mieter besonders attraktiv, aber auch generell einfach günstiger als festinstallierte Geräte.

Auch unser Autor Marinus hat die Portasplit seit letztem Sommer im Einsatz und möchte das Gerät nicht mehr missen.

Die große Hitze der vergangenen Wochen hat allerdings dazu geführt, dass die Portasplit kaum noch zu bekommen ist und teilweise hoffnungslos überteuert angeboten wird.

Gute Neuigkeiten kommen jetzt vom chinesischen Nachrichtenportal ITHome. Dort wird nämlich berichtet, dass Midea auf die gestiegene Nachfrage schon mit einer satten Erhöhung der Produktion reagiert hat.

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So sollen die Kapazitäten an einem Standort in kurzer Zeit verdoppelt worden sein. Unter anderem wurden Teile dafür sogar per Flugzeug oder Schnellzug versendet, um möglichst viele Geräte fertigstellen zu können. Midea hat natürlich auch ein Interesse daran, die Marktlage für sich zu nutzen.

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Knapp 200.000 dieser Geräte sollen für den europäischen Markt bestimmt sein und sich teilweise schon seit Anfang Juli 2026 auf dem Weg befinden. Die Klimaanlagen werden dabei auf verschiedenen Routen mit dem Schiff und Güterzügen geliefert.

Wann die neuen Geräte dann in den Läden und Online-Shops verfügbar sein werden, ist allerdings noch unklar. Die Chancen scheinen aber gut zu stehen, dass sie noch in diesem Sommer eintreffen und vielleicht in der ein oder anderen Hitzewelle für die nötige Abkühlung sorgen können.