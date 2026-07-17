Am Wochenende spielt ihr das wohl größte Open-World-Debakel von 2025 kostenlos, aber es gibt noch 4 Alternativen

Dieses Wochenende könnt ihr euch gefahrlos selbst ein Bild von Mindseye machen.

Steam hat für die nächsten Tage wieder ein paar Free Trials im Gepäck. Das bedeutet, dass ihr bestimmte Spiele für einen begrenzten Zeitraum spielen dürft, ohne Geld ausgeben zu müssen. Dieses Wochenende ist ein Titel dabei, der 2025 vor allem negativ aufgefallen ist.

Mindseye machte zum Release eher durch Bugs, schlechte Gegner-KI und eine leergefegte Open World von sich reden. Jetzt könnt ihr selbst ausprobieren, ob sich daran etwas geändert hat.

Kostenlos auf Steam: Mindseye

9:21 Mindseye im Test: Diese Open World ist einfach nur zum Glotzen

Autoplay

Genre : 3rd-Person-Shooter

: 3rd-Person-Shooter Release : Juni 2025

: Juni 2025 Kostenlos spielen bis: 20. Juli 2026, 19 Uhr Zum kostenlosen Spiel auf Steam

Mindseye sollte ein futuristischer Open-World-Shooter werden, der im Vorherein als potenzieller GTA-Konkurrent gehandelt wurde - nicht zuletzt weil der ehemalige Rockstar-Entwickler Leslie Benzies seine Finger mit im Spiel hatte. Daran ist das ambitionierte Projekt aus dem Hause Build a Rocket Boy allerdings kläglich gescheitert.

Aber nicht nur der Zustand des Spiels erntete jede Menge Spott. Bis heute sorgt auch der Umgang des Studiochefs Mark Gerhard mit der Kritik für Stirnrunzeln. Die sei nämlich das Ergebnis einer großangelegten Sabotage-Aktion, bei der jetzt sogar die Behörden ermitteln sollen.

Wie viel denn nun wirklich an der Kritik dran ist, könnt ihr aktuell selbst ausprobieren. In Mindseye schlüpft ihr in die Rolle von Jacob Diaz, einem Ex-Soldaten, der in einer futuristischen Welt von einem mysteriösen Implantat geplagt wird. In der Solo-Kampagne deckt ihr eine Verschwörung korrupter Unternehmen und des Militärs auf, an Action mangelt es nicht.

Abseits der Story erwarten euch in der Stadt zusätzliche Missionen, Rennen und Rätsel. Mit einem Baukastensystem könnt ihr zudem eigene Modi zusammenklöppeln und anderen Spielerinnen und Spielern vorsetzen.

Nach knapp einem Jahr steht Mindseye bei den Steam-Wertungen immer noch bei mageren 48 Prozent, wobei die kürzlichen 100 Rezensionen immerhin zu 74 Prozent positiv sind. Vielleicht ist das ja Grund genug für euch, euch ein eigenes Bild zu machen.

Weitere kostenlose Spiele

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Auf Epic Games bekommt ihr diese Woche auch wieder zwei Gratis-Geschenke. Die könnt ihr euch noch bis zum 23. Juli 2026 sichern. Wenn ihr mehr zu Echo Generation Midnight Edition und Luto erfahren wollt, klickt auf unseren Artikel, den wir oben verlinkt haben.

Dort findet ihr auch ein paar Empfehlungen aus dem aktuellen Steam Sale und was dieser Tage sonst noch auf der Plattform los ist.