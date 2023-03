Apple-Event: Hoffnung auf eine Mixed-Reality-Brille wackelt inzwischen bedenklich

Bildquelle: Ian Zelbo, Konzeptdesign

Erst gestern gab Apple den Starttermin für die WWDC 2023 bekannt. Am 05. Juni öffnet der Apple Park die Pforten und es folgen Präsentationen zu den bevorstehenden Entwicklungen des Herstellers aus Cupertino.

Eines der größten und am meisten erwarteten Produkte ist das Mixed-Reality-Headset. Das könnte jetzt vielleicht doch nicht auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt werden, meint Branchen-Analyst Ming-Chi Kuo.

Apple-Event möglicherweise doch ohne Mixed-Reality-Headset?

Bisher deutet vieles darauf hin, dass die Präsentation planmäßig zur Apple-Keynote am 5. Juni erfolgt. Eine Verschiebung der Roadmap halten wir trotzdem nicht für unwahrscheinlich.

Kuo erklärt in einem Twitter-Post, dass die Massenproduktion des Headsets auf das dritte Quartal 2023 verschoben wurde.

Neben der allgemein eher gering ausfallenden Euphorie bei Apple erhöht diese Verschiebung zusätzlich die Zweifel, ob das Produkt zur WWDC der Öffentlichkeit präsentiert werden wird:

Da Apple nicht sehr optimistisch ist, dass die Ankündigung des AR/MR-Headsets den verblüffenden "iPhone-Moment" wiederherstellt, wurde der Zeitplan für die Massenproduktion um weitere 1-2 Monate auf Mitte bis Ende des dritten Quartals 23 verschoben. Die Verzögerung erhöht auch die Unsicherheit, ob das neue Gerät auf der WWDC 2023 erscheinen wird, wie der Markt allgemein erwartet. [...] Ming-Chi Kuo, Twitter

Die Folgen der Verzögerung haben wohl großen Einfluss auf die Versand-Prognosen des Headsets. Ursprünglich seien rund 500.000 Einheiten für 2023 geplant gewesen.

Nun könnten es im schlimmsten Fall weniger als die Hälfte werden. Kuo geht von 200.000 bis 300.000 Einheiten aus.

Durch wirtschaftlichen Abschwung hat wohl Apple Kompromisse bei den Hardwarespezifikationen des Geräts machen müssen. Auch rechnet das Unternehmen wohl mit eher verhaltenen Reaktionen bei Endkunden und Presse.

Außerdem gibt es anscheinend Probleme beim Gewicht und dem Ökosystem sowie diversen Anwendungen. Zu diesen Bedenken gesellt sich dann auch noch ein hoher Verkaufspreis, der auf rund 3.000 bis 4.000 US-Dollar oder sogar mehr geschätzt wird, so Kuo.

Das letzte vollständig neue Produkt ist tatsächlich die Apple Watch gewesen - und das liegt knapp 9 Jahre zurück.

Ming-Chi Kuo lag in der Vergangenheit mit seinen Prognosen des Öfteren richtig, besonders was die Dynamic Island im iPhone 14 Pro anbelangte.

Glauben wir dem Branchen-Analysten, hängt die Vorstellung des Headsets zur WWDC 2023 in der Schwebe. Eins ist allerdings sicher: Absolute Sicherheit erhalten wir alle am 05. Juni 2023.

Interne Skepsis am Erfolg des Apple-Headsets

Intern liegt die Stimmung bei Apple wohl bereits sehr lange brach, was die Entwicklung und den Fortschritt der Mixed-Reality-Brille anbelangt.

In einem Bericht aus der New York Times (via MacRumors) wird behauptet, dass Mitarbeiter »ernsthafte Bedenken« an dem Erfolg der Brille haben. Einige Mitarbeiter seien sogar aufgrund von starken Zweifel in andere Abteilungen gewechselt.

Diese Unzufriedenheit und die große Skepsis erstrecken sich sogar bis auf die Führungsebene, in der es ebenfalls Zweifel an dem Projekt geben soll. Andere Mitarbeiter haben sogar aufgrund von mangelnden Fortschritten ihren Platz räumen müssen.

Unabhängig davon, ob das Headset tatsächlich auf der WWDC 2023 vorgestellt wird: Es bleibt ein kurioses Thema, auch abseits von Apple. Wir sind gespannt. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Hoffnung in Apples Headset gesteckt oder seht ihr dem ganzen ebenfalls mit großer Skepsis entgegen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!