Dank einer Mod könnt ihr jetzt viele Unreal-Engine-Titel in VR spielen

Diese neue Mod ermöglicht euch das Spielen vieler UE4 und 5 Titel, die eigentlich gar nicht für den VR-Modus gedacht waren. Das sieht bei vielen erstaunlich gut aus. (Symbolbild; Meta Quest 3; Foto von Benjamin Otterstein)

Für alle Fans mit VR-Brille gibt es direkt gute Neuigkeiten zu Beginn des Jahres. Die Rede ist von VR-Spielen auf dem PC, die eigentlich gar nicht für VR gedacht sind.

Dank der Praydog UEVR-Mod seid jetzt in der Lage, viele Unreal Engine 4 und 5 Titel noch einmal neu zu erleben. Die besagte Mod ist nun als Public Beta verfügbar.

Hinweis: Wir haben die Mod noch nicht getestet und beziehen uns auf Erfahrungen aus anderen Artikeln wie von mixed.de. Falls ihr schon selbst Eindrücke damit sammeln konntet, schreibt uns das gerne in die Kommentare und tauscht euch aus, was bei euch besonders gut zu funktionieren scheint.

Wird diese Mod den VR-Markt revolutionieren?

Unter dem mixed-Artikel haben einige User kommentiert, was sie von der Mod halten. Manche sind sogar hellauf begeistert wie der Nutzer Herbert Werters:

Ich liebe die Mod. Ist einfach geil. Ja hab da wirklich nur gehobene Ansprüche was die Auflösung angeht. Aber wurscht. Wir können echt geile Games jetzt in VR Spielen und sie sind wirklich spielbar bis zum Abspann. Das ist so grandios.

Ein anderer Nutzer namens pasfish111 zeigt sich hingegen trotz positiver Grundstimmung etwas nüchterner:

Mein Fazit: Der UEVR Injector ist für (uns) ausgehungerte PCVR Freaks, die koste es was es wolle unbedingt alles in 3D (VR ist für mich mehr!) spielen wollen, wirklich toll. Richtig rund spielen sich die Games aber natürlich/leider (noch) nicht. Was auch logisch ist! Schauen wir mal, was mit dem Mod in Zukunft mit Updates und mehr optimierten Game-Profilen noch alles so möglich wird [...].

Sollte euer Interesse jetzt geweckt sein, könnt ihr über diesen Link auf der offiziellen Webseite des Mod-Anbieters schon einmal reinschnuppern. Spiele, die laut mixed.de besonders gut mit dieser Mod funktionieren, sind Returnal, High on Life, Atomic Heart und Robocop.

Laut anderer Quellen wie Eurogamer lassen sich außerdem wohl viele First-Person-Shooter so besonders gut in VR umsetzen, im Gegensatz zu Titeln aus der Third-Person-Ansicht.

Wie es aussieht, wenn ein Titel mit der Mod gespielt wird, könnt ihr beispielhaft in diesem YouTube-Video sehen:

Weitere Spiele, die von Eurogamer getestet wurden:

Horizon Chase 2 (Auto-Rennspiel)

Ride 5 (Motorrad-Rennspiel)

Mortal Shell (Soulslike 3rd Person)

Ghostbusters: Spirits Unleased Ecto Edition

In ihrem Test-Video sieht man, dass bei dem Autorennspiel das Bild etwas ruckelt, insgesamt wirkt der Titel aber durchaus spielbar.

Beim Motorrad-Rennspiel klebt man erstaunlich echt auf seinem Bike - auch wenn die Steuerung wohl etwas Übung erfordert. Mortal Shells Kampfsystem funktioniert größtenteils recht gut, nur Zwischensequenzen sollen etwas wackelig sein.

Ghostbusters hingegen scheint wie für VR gemacht zu sein. Im Video sieht es absolut natürlich aus, überall herumschauen zu können und nach Hinweisen zu suchen.

So funktionierts laut den Moddern

Auf der Seite von Flat2VR findet ihr einen besonders detaillierten Guide, um die Mod zu nutzen.

Unten könnt ihr euch schon einmal einen Quickstarter-Guide ansehen, wie die Mod aussieht und welche Einstellungen möglich sind.

Im Grunde ist der Ablauf ganz simpel:

▶ Schritt 1: Der Download via Github

▶ Schritt 2: Öffnet die UEVR-Konsole und wählt euer Spiel aus, das mit der UE 4 oder 5 läuft

▶ Schritt 3: Setzt eure Einstellungen und drückt auf Inject – und schon solltet ihr euer Spiel in VR sehen können.

Sobald das Spiel in der Brille erscheint, könnt ihr noch einmal zusätzliche Einstellungen vornehmen, die zum Beispiel die Grafik, die Konfiguration der Brille und den Feinschliff betreffen.

Diese Spiele empfehlen die Modder selbst

Abschließend folgt noch eine Liste mit einigen Spielen, die die Mod-Entwickler selbst empfehlen. Eine vollständige List der unterstütztzen Spiele findet ihr unter dem Flat2VR-Link weiter oben im Artikel.

The Ascent

Aliens: Fireteam Elite

Severed Steel

Layers of Fear

Demonologist

Minecraft Dungeons

Crash Bandicoot 4

Dragon Quest XI

Trials of Mana

Lords of the Fallen

Lies of P

Tekken 7

Talos Principle 2

The Invincible

Lord of the Rings Return to Moria

Grounded

Conan Exiles

Wollt ihr dagegen mehr zu einem besonders empfehlenswerten natives VR-Spiel wissen, legen wir euch den folgenden Test bei GameStar Plus ans Herz:

Was denkt ihr über diese Mod? Habt ihr sie bereits ausprobiert? Seid ihr eingefleischte VR-Fans? Welche Spiele mit der Unreal-Engine würdet ihr unbedingt einmal in VR ausprobieren wollen? Wird diese Mod den VR-Markt revolutionieren oder ist es einfach eine nette Spielerei für Zwischendurch, die den VR-Markt wieder etwas ankurbelt? Schreibt uns gerne eure Gedanken und Ideen dazu gerne in die Kommentare.