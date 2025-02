Moonlighter gratis bei GameStar Plus - Vom Ladenbesitzer zum Legendenjäger!

Was haben Tom Nook aus Animal Crossing, Emil aus Nier: Automata und Beedle aus The Legend of Zelda alle gemeinsam? Sie alle sind Shopkeeper. Als Spieler sind wir immer nur die Person, die deren Dienste in Anspruch nimmt, selbst jedoch keinen Laden besitzt. Das Spiel unserer Plus-Vollversion für den März dreht die Seiten mal um und steckt euch in die Rolle des Händlers. Diesen Monat gibt’s von uns das Action-RPG Moonlighter.

In dem kleinen Handelsdorf Rynoka steht ein unscheinbarer Laden – der Moonlighter. Ihr schlüpft in die Rolle des Ladenbesitzers Will. Der hat den Laden von seiner Familie geerbt, will aber eigentlich Abenteurer werden. Praktisch, dass genau in Wills Dorf ein Ausgrabungsort ist, an dem eine Gruppe von Toren entdeckt wurde, die zu anderen Dimensionen führen. Damit kann er sein Vermächtnis antreten und seinen Lebenstraum gleichzeitig erfüllen. Händler am Tag, Abenteurer bei Nacht.

Dass ihr auch neue Ware zum Verkaufen habt, schwingt ihr euch also selbst in die Dungeons und lootet was das Zeug hält. Alles, was für eure eigene Ausrüstung nicht nötig ist, könnt ihr in eurem Laden verkaufen. So wechselt das Gameplay stetig zwischen Action-RPG mit Rouge-Lite-Elementen und Management-Simulation.

Ihr sammelt euch im Verlauf des Spiels also allerlei gutes Equipment an, mit dem ihr selbst durch die Dungeons streift und passt dann, wenn ihr wieder im Moonlighter seid, eure Waren und deren Preise an. Sobald der Laden geöffnet hat, ist aber keinesfalls Zeit, die Füße hochzulegen, denn Ladendiebe schrecken vor nichts zurück und müssen auf frischer Tat ertappt werden.

Damit das Business auch läuft, während ihr auf Beutejagd seit, könnt ihr neue Angestellte einstellen, die für euch den Laden schmeißen. Im kleinen Dörfchen steht nicht nur euer Laden, auch andere Geschäfte existieren oder sind in Planung. Helft euren neuen Händlerkollegen dabei ihre Unternehmen zu gründen und seht zu wie sie wachsen. Gemeinsam führt ihr Rynoka zu Wohlstand.

