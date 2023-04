Morkredd gratis bei GameStar Plus

Löst alleine oder zu zweit Physikbasierte Umgebungs-Puzzles und meidet dabei die tödlichen Schatten.

Morkredd ist ein kleiner feiner Puzzle-Snack für zwischendurch. Eure Aufgabe ist es eine leuchtende Kugel – eure einzige Lichtquelle in einer ansonsten pechschwarzen Welt – vor Gefahren zu beschützen und durch die Level zu rollen. Dabei dürft ihr euch nicht allzu weit von ihr entfernen, denn verlasst ihr das schützende Licht der Kugel, stirbt eure Figur.

Selbst ein Schatten reicht aus, damit euer Charakter das Zeitliche segnet. Ob der von der Umgebung stammt, oder von der anderen Figur kommt, ist dabei egal. Morkredd legt besonderen Wert auf seine Physikbasierten Umgebungs-Puzzles. Insgesamt 60 Rätsel müsst ihr Lösen, bevor ihr den Abspann sehen dürft. Neben Rätseln gilt es auch feindlichen Kreaturen auszuweichen, die euren Orb zerstören wollen.

0:46 Morkredd - Launch-Trailer zum Koop-Puzzler

Je nachdem, ob ihr alleine oder zu zweit vor dem Bildschirm sitzt, steuert ihr nur eine oder gleich beide der Schattenfiguren. Besonders wenn man alleine spielt, erinnert die Steuerung dabei stark an den Klassiker "Brothers: A Tale of Two Sons". Mit je einem Stick und einer Aktionstaste steuert ihr jeweils einen der beiden Charaktere. Per Knopfdruck könnt ihr dabei die zugehörigen Sticks auch tauschen. Das kann besonders dann nützlich sein, wenn die Charaktere im Spiel anders positioniert sind, als eure Sticks und ihr einen Knoten im Hirn vermeiden wollt. Sitzt ihr zu zweit vor dem Bildschirm übernimmt jeder die Rolle von einem der beiden Protagonisten.

