Gaming mit Mercedes - MSI und deutscher Autohersteller stellen gemeinsamen Laptop vor

Wenn sich Gaming und Motorsport verbinden, hat das fast ausnahmslos mit einem neuen Rennspiel zu tun. Aber auf der Computex 2023 haben MSI und Mercedes gezeigt, dass es auch anders geht. Die Unternehmen haben zusammen das MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport Edition entwickelt.

Sie versprechen einen Luxus-Gaming-Laptop für »PC-Gamer und Motorsport-Fans gleichermaßen«. Und das scheint erst der Anfang einer langfristigen Kooperation zwischen dem taiwanischen Hardware-Produzent und dem deutschen Autohersteller zu sein.

»Mercedes-AMG Motorsport ist bekannt für die Entwicklung von Hochleistungs-Rennwagen, während MSI für die Herstellung von PC-Hardware bekannt ist, die Spielern eine außergewöhnliche Leistung bietet. [...] Ob auf der Rennstrecke oder im Spiel, sowohl Fahrer als auch Gamer streben nach dem höchsten Leistungsniveau, um ihre Ziele zu erreichen und neue Rekorde aufzustellen.« MSI, Computex 2023 (via techradar)

Der Gaming Laptop von MSI und Mercedes wurder auf der Computex 2023 vorgestellt. (Bild: Future / John Loeffler)

Was steckt im MSI Stealth 16 Mercesdes-AMG Motorsport Edition?

MSI und Mercedes haben sich beim Stealth 16 für einen Intel Core i9-13900H Prozessor entschieden. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen einer Nvidia RTX 4070 oder einer RTX 4060 als Grafikkarte.

Der RAM lässt auf bis zu 64 Gigabyte DDR5 aufstocken und das 4K-OLED-Display soll den DCI-P3-Farbraum zu 100% abdecken.

Er soll mit 19,96 Millimetern sehr dünn für einen Gaming-Laptop sein und 1,99 Kilogramm wiegen. Das Gehäuse besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung und ist mit Brandings von beiden Marken verziert.

Wie viel muss ich zahlen? Zum Preis wurden bisher noch keine Informationen preisgegeben. Angesichts der verbauten Hardware wird sich der Laptop allerdings einiges Kosten lassen.

Noch mehr MSI X Mercedes in der Zukunft?

Laut MSI wird es in Zukunft noch mehr Kooperationen zwischen den beiden Unternehmen geben. Es erwarten uns also weitere Produkte dieser Art.

MSI und Mercedes betonen außerdem, dass sie sich sowohl »auf der Rennstrecke, als auch in Tech-Läden« offen als Geschäftspartner präsentieren werden. Das heißt konkret, dass ihre jeweiligen Logos zusammen auf Produkten und Rennwagen abgebildet werden sollen.

MSI und Mercedes haben eine interessante Kooperation angekündigt. Was haltet ihr von der Zusammenarbeit der beiden? Habt ihr Interesse am MSI Stealth 16? Werdet ihr ihn euch kaufen? Welche Firmen sollten eurer Meinung nach eine Kooperation starten? Schreibt uns eure Meinungen und Wünsche in die Kommentare!