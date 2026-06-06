Mafia geht weiter: Story-Erweiterung kommt schon im Sommer raus und erzählt The Old Country weiter

Enzo ist in den Rängen der Familie aufgestiegen.

Die Geschichte von Mafia: The Old Country ist noch nicht ganz auserzählt. Der erste Story-DLC erweitert das Hauptspiel um zwei Kapitel, in denen ihr Enzo bei seinem Aufstieg in der Familie begleitet. Dabei trefft ihr auch auf einen alten Bekannten.

Man of Honor erscheint in wenigen Monaten

Die Erweiterung hört auf den Namen Man of Honor und erscheint am 14. August 2026. Statt nach den Ereignissen von The Old Country zu spielen, startet ihr die neuen Kapitel mitten im Spiel.

0:57 Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC - In Man of Honor setzt ihr Enzos weg in der Familie fort

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Zeitlich spielt das Ganze im Jahre 1905. Es sind Monate seit Enzo Favaras Einweihung in die Torrisi-Familie gegangen und ihr habt euch bereits als zuverlässigen Soldaten bewiesen. Der Don vertraut euch deshalb eine wichtige Aufgabe an: Ihr sollt Ennio Salieri nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis unter die Arme zu greifen.

Salieri zieht Enzo noch tiefer in die Geflechte der sizilianischen Unterwelt hinein, was dessen Loyalität auf die Probe stellt.

Neben weiteren Missionen kommt Man of Honor mit neuen Waffen sowie Fahrzeugen und bringt obendrauf noch einen Freifahrt-Modus mit. Darin könnt ihr gemeinsam mit Salieri zusätzliche Jobs erledigen und Sammelobjekte suchen.

Gegenüber Polygon erklären die Entwickler von Hangar 13: »Wir beleuchten einige der Geschichten, die [Salieri] im Vorfeld erlebt hat – Dinge, die Spieler der vorherigen Spiele nicht kennen. [...] Letztendlich ist sein Ziel, nach Amerika zu gelangen, derzeit seine treibende Kraft. Und vielleicht spielt das ja später in der Geschichte eine Rolle, nicht wahr?«

Don Salieri ist im ersten Spiel der Reihe eine der zentralen Figuren. Da dieser Teil lange nach The Old Country spielt, lernen wir ihn in Man of Honor von einer ganz neuen Seite kennen. In den 1930ern wird er als Kopf der Salieri-Familie die US-amerikanische Stadt Lost Heaven kontrollieren und den Taxifahrer Tommy Angelo unter seine Fittiche nehmen.