Guild Wars 3 enthüllt: Einer der größten WoW-Rivalen schlägt ein neues Kapitel auf und wir wissen bereits, wann die Beta startet

ArenaNet kündigt Guild Wars 3 an! Erfahrt alles zum neuen Action-Kampfsystem und wann die Beta des MMO-Hoffnungsträgers startet.

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Dennis Zirkler
06.06.2026 | 00:17 Uhr

Video starten 1:44 Guild Wars 3 im Trailer: So sieht die Zukunft des Online-Rollenspiels aus

Es lag schon länger in der Luft, aber jetzt haben wir endlich Gewissheit: Auf dem Summer Game Fest hat Entwickler ArenaNet die Katze aus dem Sack gelassen und Guild Wars 3 offiziell angekündigt.

Nach monatelangen Gerüchten und kryptischen Teasern steht damit fest, dass einer der größten Konkurrenten von World of Warcraft tatsächlich in die nächste Runde geht. Werft am besten direkt einen Blick darauf, was uns im neuen MMO-Hoffnungsträger erwartet, denn das Studio verspricht nicht weniger als eine »waschechte spielerische Evolution« für das Genre.

Wächter über das magische Grenzland

In Guild Wars 3 schlüpft ihr in die Rolle der sogenannten Vaelwächter. Eure Aufgabe: Ihr wacht über das geschichtsträchtige Land Orr und werdet zu den unverrückbaren Beschützern der Völker und Geister, die dort ihre Heimat haben. Veteranen der Serie werden bei dem Namen natürlich sofort hellhörig.

Während ihr durch die weitläufigen Areale streift, enthüllt ihr nicht nur uralte Geschichten, sondern seid auch stark darauf angewiesen, »enge soziale Bindungen mit anderen Spielern« zu knüpfen. Die Spielwelt soll dabei lebendiger und interaktiver wirken als je zuvor.

Klettern Mounts

Klettern GW3 legt großen Wert aufs Movement. Ihr könnt etwa Berge hochsprinten...

Mounts ... oder fließend zu eurem Reittier wechseln.

ArenaNet ruht sich jedoch nicht auf altbekannten Tugenden aus, sondern schraubt gewaltig an der Kernmechanik. In Guild Wars 3 erwartet euch ein einzigartiges Kampfsystem, das die wuchtigen, direkten Gefechte eines modernen Action-RPGs mit der klassischen, tiefgehenden Build-Individualisierung kombiniert, für die die Serie schon immer berühmt war.

Statt stumpf vorgegebene Rotationen abzuarbeiten, geht es in den Auseinandersetzungen viel mehr um ein strategisches Zusammenspiel aus perfekter Positionierung, ständiger Bewegung und klug eingesetzten Fertigkeiten. Wer hier nicht aufmerksam bleibt und die Synergien seiner Skills aktiv nutzt, wird in den knackigen Kämpfen schnell das Nachsehen haben.

Apropos Bewegung: Das Fortbewegungssystem klingt nach einem wahrgewordenen Traum für alle, die gerne rasant durch offene Welten navigieren. Ihr bewegt euch nahtlos rennend, gleitend und springend durch das lebendige Orr. Das Besondere daran ist, dass ihr euer Momentum komplett beibehaltet, selbst wenn ihr euer Fortbewegungsmittel mitten im Sprint ändert.

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Wann startet die Beta?

Die Entwickler haben glücklicherweise nicht nur einen Trailer im Gepäck, sondern auch einen konkreten Zeitplan für ungeduldige Fans.

Die erste Beta zu Guild Wars 3 startet offiziell im Herbst 2027. Damit bleibt uns zwar noch einiges an Wartezeit, aber wir wissen immerhin, ab wann wir das neue Action-Kampfsystem auf Herz und Nieren prüfen können.

Was erhofft ihr euch vom neuesten Ableger der altehrwürdigen MMO-Reihe? Freut ihr euch auf die Rückkehr nach Orr oder seht ihr dem starken Action-RPG-Einschlag noch skeptisch entgegen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

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