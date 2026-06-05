Alien: Isolation 2 verlässt die klaustrophobischen Raumschiff-Korridore: 12 Jahre später geht's auf die Planetenoberfläche!

Alien: Isolation 2 präsentiert sich mit einem ersten richtigen und ziemlich beklemmenden Trailer. Diesmal findet der Horror aber nicht im All statt.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
05.06.2026 | 23:46 Uhr

Alien: Isolation 2 präsentiert sein neues Setting in einem unheimlichen Trailer. Alien: Isolation 2 präsentiert sein neues Setting in einem unheimlichen Trailer.

Auf dem Summer Game Fest wurde ein erster ausführlicherer Trailer zu Alien: Isolation 2 gezeigt. Der Nachfolger zum Horrorspiel von 2014 lässt das Alien diesmal aber nicht auf eine Raumstation los. Stattdessen findet der Grusel seinen Weg auf festen Untergrund.

Offenbar befinden wir uns in einer verlassenen Kolonie irgendwo auf einer Planetenoberfläche und sind nicht ganz so allein, wie es zunächst scheint - aber isoliert. Der Trailer verspricht eine düstere und bedrückende Atmosphäre - ganz ohne enge Korridore im Weltraum.

Denn auch in der fremden Welt macht wieder ein Xenomorph Jagd auf uns und das direkt auf der fremden Planetenoberfläche. Um welchen Himmelskörper es sich dabei handelt, ist noch unklar - die Erde scheint es aber nicht zu sein, sodass uns womöglich noch weitere unbekannte Schrecken auflauern.

Erster richtiger Trailer zeigt die düstere Spielwelt von Alien: Isolation 2

Hier könnt ihr euch im stimmungsvollen Trailer selbst ein Bild machen:

Video starten 1:39 In Alien Isolation 2 jagt euch das Alien über eine Planetenoberfläche

Ein Release Datum gibt es noch nicht. Das Horror-Survival-Abenteuer von Sega und Creative Assembly wird aber für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der Vorgänger Alien: Isolation war vor allem für seine bedrückende Grusel-Atmosphäre bekannt, auch weil das Alien einen mit seiner erschreckend cleveren KI durch die ganze Raumstation jagte und für eine fesselnde Survival-Erfahrung sorgte.

Zum Gameplay des Nachfolgers ist noch nichts bekannt. Aber wahrscheinlich müssen wir wieder zahlreiche Aufgaben bewältigen, wie Maschinen zu reparieren, Ressourcen zu beschaffen oder Puzzles zu lösen, um uns irgendwie einen Weg nach Hause zu bahnen und unser Überleben zu sichern. Was erhofft ihr euch von einem neuen Alien? Schreibt es uns in die Kommentare!

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