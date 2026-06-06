Das neue historische Action-Adventure vom Schöpfer von Assassin's Creed galt als tot, jetzt ist das erste Kapitel plötzlich gratis auf Steam

1:43 1666 Amsterdam: Trailer zeigt das "verlorene" Assassin's Creed, das ihr jetzt kostenlos auf Steam anspielen könnt

Totgeglaubte leben gekanntlich länger: Damit hat wohl kaum jemand noch gerechnet. 1666: Amsterdam, das verlorene Assassin's Creed wird doch noch veröffentlicht. Obwohl es sich nicht um einen AC-Titel handelt, spürt man doch deutlich, dass es aus derselben Kinderstube kommt. Denn hinter dem Projekt steckt Serienerfinder Patrice Désilets.

Fans der Reihe dürften es sich deshalb dennoch mal genauer anschauen, denn der erste Trailer schreit förmlich nach den Assassinen - und sehr dunklen Mächten. Im Amsterdam des Jahres 1666 erkundet ihr eine historische offene Welt, in der sich finstere Kreaturen eingenistet haben.

Hexerei und Dämonen spielen nämlich eine genauso große Rolle wie Schleichen und Erkunden. Statt nur mit Dolchen oder Wurfmessern wird auch mit (finsterer) Magie gekämpft.

Hexe und Katze gegen böse Mächte

Ihr schlüpft in die Rolle der mysteriösen Noa Brookyln, die die Gabe besitzt die Ursprünglichen ausfindig und unschädlich zu machen, um sich ihre Macht selbst zu sichern. Tagsüber seid ihr im Prinzip eine Ermittlerin, die sich die Stadt genau anschaut und ihre eigenen Schlüsse über das zieht, was unter der Oberfläche brodelt. Denn die übernatürlichen, dämonischen Wesen verstecken sich ganz harmlos hinter unscheinbaren Menschen.

Ihre wahren Schrecken kommen nachts aber zum Vorschein und wollen von euch bekämpft werden. Wie ihr vorgeht, soll dabei größtenteils euch überlassen sein. Eure Taktik wirkt sich genauso wie eure Entscheidungen im Rahmen der Geschichte auf das Endergebnis aus.

Dabei, die Begegnungen auszutüfteln, seid ihr aber nicht auf euch allein gestellt. An eurer Seite ist die mysteriöse magische Katze Aaron, zu deren Sicht ihr nahtlos wechseln könnt, etwa um sonst schwer erreichbare Orte zu erforschen.

1666: Amsterdam soll noch dieses Jahr in den Early Access auf Steam starten. Allerdings müsst ihr euch für einen Vorgeschmackt nicht solange gedulden: Das gesamte erste Kapitel ist bereits kostenlos auf Steam spielbar. Weitere Plattformen sind noch nicht bestätigt, ein Release für PS5 und Xbox Series erscheint später aber nicht abwegig.