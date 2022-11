Need for Speed Unbound: Für schnelles Racing reicht auch ein langsamer PC

Immer wieder erzählen wir euch von horrenden Systemanforderungen für aktuelle PC-Spiele, da ist es auch mal erfreulich, das Gegenteil berichten zu können. Der neue Street-Racer von EA wird nämlich so gut wie keinen Gaming-PC zum Schwitzen bringen.

Need for Speed Unbound könnt ihr auch dann noch problemlos spielen, wenn euer System schon etwas in die Jahre gekommen ist, was durchaus mit der eher ungewöhnlichen Optik im Comic-Look zusammenhängen kann. Die Anforderungen im Detail:

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Ryzen 5 2600 oder Core i5 8600

Ryzen 5 2600 oder Core i5 8600 Grafikkarte: Radeon RX 570 oder Geforce GTX 1050 Ti

Radeon RX 570 oder Geforce GTX 1050 Ti Arbeitsspeicher: 8,0 GByte RAM

8,0 GByte RAM Speicherkapazität: 50 GByte

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Ryzen 5 3600 oder Core i7 8700

Ryzen 5 3600 oder Core i7 8700 Grafikkarte: Radeon RX 5700 oder Geforce RTX 2070

Radeon RX 5700 oder Geforce RTX 2070 Arbeitsspeicher: 16,0 GByte RAM

16,0 GByte RAM Speicherkapazität: 50 GByte

Wie ihr sehen könnt, sind die Anforderungen eher niedrig und ihr benötigt keine aktuelle Hardware, um das Spiel genießen zu können. Was leider nicht klar ist, welche Auflösung und welche Framerate mit diesen Einstellungen angepeilt werden. Dafür werden wir bis zum 02. Dezember warten müssen.

Need For Speed Unbound basiert auf EA’s hauseigener Frostbite-Engine und bringt einen neuen Look mit, der das Gameplay mit Comic- und Animeeffekten ergänzt. Solltet ihr kein Fan dieser Effekte sein, könnt ihr sie auch bei Bedarf abschalten. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Need for Speed Unbound: Entwickler reagieren auf größten Kritikpunkt - und geben Entwarnung

Zur normalen Einzelspieler-Kampagne kommt eine Koop-Kampagne hinzu, die ebenfalls ab Launch mit an Bord sein wird. Das Spiel erscheint auch für die Playstation 5 und Xbox Series X/S. Über Crossplay werden Spieler aller Plattformen auf den Straßen von Lakeshore-City messen können. Als PC-Spieler habt ihr außerdem noch HDR10-Unterstützung sowie VRR und DLSS mit an Bord.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zum Spiel ansehen:

1:05 Need for Speed Unbound Vorbesteller-Trailer: Früher spielen mit der Palace Edition

Freut ihr euch auf das neue Need for Speed und wie findet ihr die eher niedrigen Systemanforderungen? Ist euer PC dafür bereit oder werdet ihr das Spiel auf einer Konsole spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!