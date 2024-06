Dragon Age: The Veilguard: Wir wissen jetzt, wie das Kampfsystem funktioniert - und es wird Diskussionen auslösen

Natürlich wird in Dragon Age: The Veilguard erneut viel gekämpft, immerhin ist Thedas mal wieder in höchster Gefahr!

Diese Frage stellen sich Dragon-Age-Fans seit zehn Jahren: Wie sieht das Kampfsystem des nächsten Teils aus? Es gibt mehrere Lager mit völlig unterschiedlichen Wünschen: die Action-Fans, die Taktik-Freunde, die »Ich will was ganz Neues«-Fraktion.

Dragon Age: The Veilguard wird also zwangsläufig einige Fans der Reihe vor den Kopf stoßen. Jetzt wissen wir zumindest, welche das sind. Denn unser Redaktionsleiter Dimi hat sich exklusiv vorspielen lassen, wie die Fäuste im neuen Rollenspiel fliegen.

Er hat beim Summer Game Fest eine Stunde Live-Gameplay gesehen (und natürlich sind da noch die zusätzlichen 20 Minuten, die Bioware frisch enthüllt hat), und wir erklären euch in diesem Artikel genau, wie die Kämpfe ablaufen. Eure Meinung könnt ihr gern in der unten angehängten Umfrage abgeben.

Kleiner Tipp: Wer Mass Effect gespielt hat, dürfte sich recht schnell zurechtfinden.

20:22 Satte 20 Minuten echtes Gameplay aus Dragon Age: The Veilguard - Das neue Kampfsystem in Aktion

Action mit taktischen Elementen

Reißen wir das Drachenpflaster gleich ab: Es gibt keine Rückkehr zum taktischen Kampfsystem von Origins. Stattdessen ähnelt The Veilguard dem action-reicheren Inquisition, allerdings mit ein paar wichtigen Änderungen.

So steuern wir im Kampf nur noch unsere eigene Figur direkt. Wir greifen via Knopfdruck an, parieren gegnerische Attacken im richtigen Zeitfenster und schleudern unsere Spezialfähigkeiten wie Zauber oder besondere Waffenangriffe übers Schlachtfeld. Zugriff darauf gibt’s ähnlich wie zuletzt in Inquisition via Symbol-Raute.

Unsere beiden Begleiter (ja, es sind nur noch zwei statt wie früher drei) lenken wir indirekt, indem wir den Kampf pausieren und ihnen Befehle geben. Zum Beispiel »Setze diese Fähigkeit ein« oder »Bleib erstmal auf Abstand«. Also eigentlich genau wie schon in der Mass-Effect-Trilogie, nur mit Magie und Schwertern statt Schusswaffen. Allerdings wird es wohl viele gesonderte Kombo-Möglichkeiten geben:

Diese taktischen Pausen sollen besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden »lebenswichtig« sein, wie uns Veilguard-Chefin Corinne Busche auf dem Summer Game Fest erzählte. Vielleicht ein Trost für all diejenigen, die bis zuletzt auf eine Rückkehr zu Origin-Echtzeittaktik gehofft hatten.

Beim Demo-Termin erinnerten uns die Kämpfe auch an Final Fantasy 7 Remake, in dem es ja eine sehr ähnliche taktische Pause mit Begleiter-Kommandos gibt. Ob die Skills und Kombo-Möglichkeiten von Vanguard da mithalten können, muss sich natürlich erst noch zeigen. Allerdings hatte unser Redaktionsleiter Dimi nach der exklusiven Präsentation viel Lob und Optimismus für The Veilguard übrig. Seine ausführliche Meinung lest ihr in der Preview:



Stimmt gerne in unserer Umfrage ab, wie euch der erste Blick aufs Kampfsystem von The Veilguard gefällt. Denkt ihr, die Gefechte werden euch persönlich Spaß machen oder hättet ihr auf etwas ganz anderes gehofft? Und was würdet ihr euch dringend für Features wünschen – vielleicht die Rückkehr von Heilzaubern oder Blutmagie?