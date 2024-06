Die größten Geheimnisse von Elden Ring: Spieler teilen Secrets und Tipps, die sie ewig übersehen haben

Wer sich in Elden Ring nicht aufmerksam umsieht, kann so einiges verpassen.

Elden Ring ist definitiv kein Spiel, dass euch an die Hand nimmt. Stattdessen lässt es euch selbst Welt, Geschichten und Spielmechaniken entdecken. Natürlich kann es dann aber auch passieren, dass Spielerinnen und Spieler Dinge lange Zeit übersehen oder nicht verstehen. Von welchen Geheimnissen sie oft erst nach hunderten Stunden erfahren haben, berichten Fans auf Reddit.

Geister, Bosse und Dungeons

Elden Ring ist ohnehin schon kein einfaches Spiel, an einigen Bosskämpfen beißen sich aber viele Befleckte die Zähne aus. Dass ihr hilfreiche Geister herbeirufen könnt, war aber nicht jedem von Anfang an klar:

[Ich wusste nicht], dass Geisteraschen nicht nur Tokens oder Sticker sind, die man sammelt. Ich muss mehr als 200 Stunden in das Spiel gesteckt haben, bevor ich von der Geisterrufenden Glocke gehört habe. wildernessspirit

Die Glocke, die ihr zum Rufen der Geister benötigt, bekommt ihr vom einer Figur namens Renna, die ihr in der Kirche von Elleh trefft. Sie ist dort allerdings nur nachts anzutreffen und nur unter der Voraussetzung, dass ihr drei Orte der Gnade entfacht und Melina getroffen habt.

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist mehr vom Gleichen

Während manche Spielerinnen und Spieler bestimmte Mechaniken übersehen, entdecken andere ganze Orte erst, nachdem sie mehrmals an ihnen vorbeigelaufen sind:

Ich habe erst bei meinem dritten Durchgang herausgefunden, dass der Geheimpfad zum Haligbaum tatsächlich ein richtiger Dungeon mit einem Boss ist. cjbump

Auch der Geheimpfad ist leicht zu übersehen. Schon um ihn zu betreten, braucht ihr zwei Hälften eines geheimen Medaillons, und auch im Dungeon selbst müsst ihr euch besonders aufmerksam umsehen, um zum Boss zu gelangen. Hier kann ein Walkthrough helfen.

Im Reddit-Thread zu den gut versteckten Geheimnissen stecken noch jede Menge weitere Details und Tipps, die wahrscheinlich längst nicht alle Spielerinnen und Spieler kennen. Ein paar wollen wir euch hier noch kurz aufzählen:

An den Stränden von Limgrave gibt es einen geheimen Abschnitt, in dem ihr einen besonderen Bossgegner findet.

In einer Quest vereint die Schwestern Aurelia und Aureliette. Danach könnt ihr allerdings eine traurige Entdeckung machen.

An einer versteckten Klippe im Osten Caelids findet ihr einen besonderen und ziemlich gefährlichen Golem.

Wandernde Mausoleen können betreten werden, indem ihr die Schädel an ihren Beinen abschlagt.

Auf umherfahrenden Kutschen befinden sich oft Schatzkisten.

Jetzt seid ihr dran: Welche Geheimnisse habt ihr in Elden Ring erst sehr spät entdeckt? Und kanntet ihr auch einige der oben aufgeführten Orte, Geheimnisse und Mechaniken bis jetzt nicht, oder habt ihr das alles bereits entdeckt? Auch dann gibt es für euch bald wieder neue Herausforderungen zu bestehen, wenn in wenigen Tagen die große Erweiterung Shadow of the Erdtree erscheint.