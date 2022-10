Need for Speed Unbound: Entwickler reagieren auf größten Kritikpunkt - und geben Entwarnung

EA schickt schon am 2. Dezember 2022 ein neues Need for Speed ins Rennen. Allerdings sorgte die ziemlich frische Ankündigung für hochgezogene Augenbrauen. Für Unbound greift Criterion Games nämlich auf eine Mischung aus realistischer Grafik und Comic-Look zurück. Und der trifft nun wirklich nicht den Geschmack eines jeden Spielers.

Wer damit überhaupt nichts anfangen kann, freut sich damit möglicherweise über die neueste Aussage der Entwickler: Denn auf Twitter bestätigte Criterion Games, dass sich die Comic-Optik zumindest in bestimmten Aspekten des Spiels reduzieren beziehungsweise komplett abschalten und auch ganz nach der persönlichen Vorliebe anpassen lässt.

Falls ihr euch schon jetzt dafür interessiert, welche Fahrzeuge ihr in Unbound überhaupt steuern könnt, dann haben wir eine praktische Übersicht für euch. In unserer Autoliste haben wir alle 143 Vehikel für euch gesammelt, die im neuesten Need for Speed darauf warten, von euch gefahren zu werden. Von BMW über Ford bis Nissan und Lamborghini:

6 1 Autoliste Need for Speed Unbound: Alle 143 Autos in der Übersicht

Keine Lust auf Cartoon-Effekte? Die Lösung ist einfach

Erst gestern hat Criterion Games ein neues Video zu Need for Speed Unbound veröffentlicht, in dem auch ein paar Schnippsel Gameplay zu erkennen sind. Der Teaser fokussierte sich aber vor allem auf die Renneffekte, die während des Autofahrens zum Einsatz kommen (können).

Das bedeutet konkret, dass bestimmte Aktionen - wie zum Beispiel der Einsatz des Boosts - für einen comichaften Effekt zum Beispiel in der Form einer überzeichneten Rauchschwade sorgen. Der Spieler selbst soll dabei in Unbound die Kontrolle darüber haben, wie genau diese von Graffiti-Kunst inspirierten Effekte aussehen - oder eben nicht aussehen.

Denn die Entwickler von Criterion Games bestätigen ebenfalls auf Twitter: Wer keine Lust darauf hat, kann die auch einfach komplett deaktivieren. Tatsächlich handelt es sich bei den Effekten in Comic-Grafik wohl um optionale Tuning-Accessoires, zu denen niemand gezwungen wird, sie zu installieren.

Einen konkreten Eindruck davon bekommt ihr natürlich in dem taufrischen Teaser-Trailer zu Need for Speed Unbound. Dabei gibt es zumindest ein paar Gameplay-Schnippsel zu sehen, womit ihr selbst beurteilen könnt, ob die Comic-Effekte euren Geschmack treffen oder eben nicht.

Damit müssen sich Spieler wohl lediglich mit den NPCs in Celshading-Optik anfreunden, die auf ersten Screenshots zu Need for Speed Unbound zu sehen sind. Aber wenn wir mal ehrlich sind: Wie oft lassen die sich beim aktiven Spielen eines Need for Speed schon blicken?

Need for Speed Unbound - Bilder vom neuen NFS-Rennspiel ansehen

Die wichtigsten Infos zu NfS Unbound

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wer EA Play abonniert hat, darf bereits ab dem 29. November spielen. Das Spiel wurde erst kürzlich offiziell angekündigt, nachdem Electronic Arts Anfang Oktober einen erste Trailer veröffentlichte. Die Story und Optik (zumindest abseits des Comic-Looks) erinnern dabei an den Rennspiel-Klassiker und Fanliebling Underground.

Wie gefallen euch die Renneffekte von Need for Speed Underground in der Comic-Grafik: Freut ihr euch auf die Neuerung oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Oder wartet ihr lieber erstmal ab, bis ihr euch selbst beim Spielen ein konkretes Bild davon machen könnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!