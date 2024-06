Grafik-Hammer Black Myth dominiert die Steam-Bestseller - vor dem Release

Erst Wunschlisten-Hit, jetzt Topseller-Dominator: Black Myth beginnt seine Erfolgsgeschichte schon vor Release.

Unter Spielerinnen und Spielern taucht immer öfter die Aufforderung auf, keine Spiele im Vorverkauf zu erwerben. Das sende das falsche Signal an Entwickler. Bei Black Myth: Wukong hat dieser Aufruf offensichtlich nicht gewirkt, denn das Soulslike verkauft sich schon vor Release sagenhaft.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Black Myth: Wukong

1:27 Black Myth: Wukong - Das Soulslike ist jetzt vorbestellbar, aber auf Xbox kommt es leider später

Der riesige Hype um Black Myth: Wukong lässt sich relativ einfach erklären: Schaut euch den Trailer zu dem neuen Soulslike aus China an. Das UE5-Spiel glänzt mit hohem Detailgrad, flüssigen Animationen und schmucken Effekten.

Trotzdem ist der einsame Spitzenplatz in den Steam-Topsellern eine Überraschung. Immerhin ist Black Myth noch nicht erschienen und lediglich im Vorverkauf verfügbar. Hier verteilen also viele Spielerinnen und Spieler schon einmal Vorschusslorbeeren.

Spiele aus China haben in den letzten Jahren eine Wandlung durchlaufen. Was das mit dem politischen Gefüge im Reich der Mitte zu tun hat, erarbeiten wir im Artikel:

Destiny 2

Jap, Destiny 2 lebt immer noch. Und brachte am 4. Juni die lange erwartete Erweiterung The Final Shape heraus, die sich dann auch ordentlich verkauft. Zudem katapultieren Käufe im Hauptspiel den Free2Play-Titel auf die zweite Topseller-Position.

Falls Bungie also einen Indikator braucht, ob sich ein Destiny 3 lohnen würde – dies könnte er sein. Derzeit macht ein angeblicher Leak die Runde, der von einer Enthüllung des nächsten Destiny-Titels noch im Jahr 2024 spricht. Wir müssen aber abwarten, ob es denn wirklich so kommt.

Die kompletten Top 10 auf Steam

Auch erwähnenswert: Der auf Realismus getrimmte Shooter Bodycam ist im Steam Early Access erschienen und hüpft aus dem Stand auf Platz 7 der Topseller. Hier ließ sich der Erfolg ebenfalls bereits im Vorfeld anhand der hohen Anzahl an Steam-Wunschlistenvermerken erahnen.

Und ihr so? Spielt ihr selbst gerade Destiny 2 und braucht gar kein anderes Spiel? Könnt ihr kaum erwarten, in Black Myth die Fetzen fliegen zu lassen? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen und Erlebnisse.