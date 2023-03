Dass Netflix sein Glück mit Videospielen versucht, ist nicht neu. Im Oktober 2022 sprach der Streamingriese davon, seine Möglichkeiten im Cloud Gaming auszuloten, neulich fiel die Aussage, dass er Games auf jedem Gerät, auf dem es eine Netflix-App gibt, spielbar machen will.

Ein String im Code der iPhone-App könnte das nun bestätigen.

MacRumors-Redakteur Steve Moser hat im Code der Netflix-App auf iOS eine Zeile entdeckt, die da lautet: