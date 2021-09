Netflix im Oktober 2021: Erste Filme & Serien bekannt

Was gibt es im Oktober 2021 Neues auf Netflix zu sehen? Wie gewohnt liefern wir euch einen Überblick über die Filme und Serien, die in den kommenden Wochen auf dem Streamingdienst landen. Zwar sind noch nicht alle neuen Inhalte für Oktober bekannt, eine erste Liste gibt es aber schon.

Neue Film- und Serienhighlights im Oktober 2021

The Guilty: Der neueste Thriller mit Jake Gyllenhaal spielt an einem einzigen Morgen in einer Notrufzentrale. Ein mysteriöser Anruf erreicht den Polizisten Joe Bayler und er versucht, eine unbekannte Frau in Lebensgefahr zu retten - vom Telefon aus. Der Film ist ein Remake des dänischen Originals von 2018, der weltweit sehr gute Kritiken erhielt. Auf Rotten Tomatoes etwa liegt die Bewertung derzeit bei 97 Prozent.

You - Du wirst mich lieben: Staffel 3: Auch in der dritten Staffel von You geht es dramatisch zu. Der Stalker Joe (Penn Badgley) versucht, ein bürgerliches Leben mit seiner neuen Partnerin Love (Victoria Pedretti) aufzubauen, als seine Gefühle für die neue Nachbarin ihn erneut außer Kontrolle geraten lassen.

Im Kampf, ein guter Vater für sein neugeborenes Kind zu sein und seine und Loves düstere Vergangenheit geheim zu halten, verfällt Joe einer neuen Obsession. Doch auch Joe ist in Gefahr - denn Love ist nicht bereit, ihn kampflos aufzugeben.

Neue Filme auf Netflix im Oktober 2021

Ab 1. Oktober

The Guilty

Forever Rich

Diana: Das Musical

Ab 6. Oktober

Jemand ist in deinem Haus

Ab 8. Oktober

Mein Bruder, meine Schwester

Ab 12. Oktober

Bright: Samurai Soul

Ab 13. Oktober

Das Gift

Operation Hyacinth

Ab 15. Oktober

Du Sie Er & Wir

Die Schlacht um die Schelde

Ab 20. Oktober

Found

Night Teeth

8 Rue de l'Humanité

Ab 27. Oktober

Hypnotic

Ab 29. Oktober

Army of Thieves

Neue Serien auf Netflix im Oktober 2021

Ab 1. Oktober

Maid, Staffel 1

Seinfeld, Staffeln 1-9

Ab 6. Oktober

Baking Impossible, Staffel 1

Ab 7. Oktober

The Billion Dollar Code, Staffel 1

Ab 8. Oktober

Pretty Smart, Staffel 1

Ab 11. Oktober

Der Babysitter-Club, Staffel 2

Ab 14. Oktober

Another Life, Staffel 2

Ab 15. Oktober

You - Du wirst mich lieben, Staffel 3

Ab 22. Oktober

Inside Job, Staffel 1

Locke & Key, Staffel 2

Ab 29. Oktober