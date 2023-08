Netflix überrascht mit neuer App, aber ihr könnt damit nicht streamen

Netflix launched eine neue App, liefert aber noch keine Informationen dazu. (Bild: natanaelginting - stock.adobe.com)

Netflix plant schon länger, neue Gefilde zu befahren - und diese heißen Gaming. Den nächsten Schritt hat der Streamingdienst nun getan und eine dedizierte Controller-App für iOS veröffentlich.

Netflix Game Controller lässt herunterladen, hat aber noch keine Funktion.

Das ist die Netflix Controller-App

Ihr könnt die Software ganz normal im Apple App Store herunterladen:

Das passiert, wenn ihr die Software öffnet: Sie verlangt, dass ihr ein Spiel auf eurem Fernseher auswählt und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgt.

Netflix hat die App verfügbar gemacht, ohne Zusatzinformationen zu liefern. Folgende Fragen stellen sich uns:

Wann kommen weitere Spiele zu Netflix?

Welche Titel kommen zu Netflix?

Wie funktioniert der Pairing-Prozess?

Wann kommt die App für Android?

Immerhin hat Netflix einen Screenshot hinterlegt, wie der Controller aussieht.

Änderung hat Netflix bereits erst kürzlich durchgeführt. Accounts lassen sich nun einfacher übertragen, und der Anbieter wirft eine Abo-Möglichkeit aus dem Portfolio.

Das wissen wir über die Spiele

Netflix Games hat in den letzten zwei Jahren fast 70 Titel veröffentlicht oder gehostet, von denen einige über die reguläre Netflix-Streaming-App zugänglich sind. Andere sind mobile oder auf Konsolen verfügbar.

Darunter befinden sich durchaus namhafte Titel. Zum Beispiel Oxenfree II: Lost Signals, das in unserem Test respektabel abgeschnitten hat. Der Oxenfree-Entwickler Night School ist inzwischen sogar das erste Netflix-eigene Studio.

Weitere Titel, die Netflix angekündigt hat:

Storytellers

Papter Trail

Monument Valley

LEGO: Legacy Heroes Unboxed

Sogar ein Assassin’s Creed-Spiel ist in der Mache. Wann wir diese Titel zocken können, ist momentan noch offen. Und wie sich der Controller dabei anfühlt, können wir uns sehr gut vorstellen.

Was Maxe und die Community von physischen Spielen halten, lest ihr in diesem Artikel

Mehr zum Thema Lohnt es sich noch, Spiele physisch zu kaufen? 70 Prozent von euch schlagen in dieselbe Kerbe von Maxe Schwind

Zocken auf Netflix, klingt das in euren Ohren spannend? Oder erwartet ihr qualitativ nicht mehr als Handyspiele auf dem großen Bildschirm? Glaubt ihr, Netflix wird als Spieleentwickler und -Publisher Erfolge feiern können? Oder sollten sie bei ihren Leisten bleiben? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentarspalte.