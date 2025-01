Von UFOs inspiriert: Alienwares neue Gaming-Laptops für 2025 setzen auf High-End-Specs und ein spezielles Design

(Bildquelle: Dell)

Dells Gaming-Schmiede Alienware hat das Notebook-Lineup für 2025 vorgestellt. Die neuen Modelle heißen jetzt nicht mehr m16 beziehungsweise m18, sondern tragen nun die Bezeichnungen Alienware 16 Area 51 und Alienware 18 Area 51.

Das neue Gehäuse besteht laut Hersteller aus Aluminium. (Bildquelle: Dell)

Aber natürlich ist nicht nur der Name neu, direkt ins Auge fällt das scheinbar vollständig überarbeitete Gehäuse der neuen Laptops. Alle Kanten und Ecken des aus Alu bestehenden Gehäuses hat man bei Alienware stark abgerundet, was den neuen Geräten eine unverwechselbare Optik verleiht.

Window und beleuchtete Lüfter im Notebook

Speziell am Heck hat sich der Hersteller designtechnisch so richtig ausgetobt, die ovalen Luftauslässe wirken wie die Schubdüsen eines Flugzeugs oder alternativ wie die Auspuffblenden eines Sportwagens.

Bei den neuen Geräten ist selbst die Bodenplatte bis ins Detail durchgestylt. Es sieht auf den Bildern tatsächlich so aus, als hätte der Hersteller ein längliches Fenster unterhalb der beleuchteten Lüfter eingebaut.

Über Sinn und Zweck kann man jetzt diskutieren, cool ist es aber irgendwie schon. Die im Inneren arbeitenden Lüfter beziehen die nötige Frischluft scheinbar von einem Lüftungsgitter, das sich oberhalb der Tastatur befindet.

Alienware integriert an der Unterseite ein Fenster, durch das man die beleuchteten Lüfter sehen kann. (Bildquelle: Dell)

Alienware 16 Area 51

Werfen wir mal einen Blick auf das kleinere der beiden neuen Notebooks:

Abmessungen und Gewicht: 290 x 365 x 21,6 bis 28,5 Millimeter (L x B x H) bei maximal 3,45 kg

290 x 365 x 21,6 bis 28,5 Millimeter (L x B x H) bei maximal 3,45 kg Display: 16,0 Zoll (vermutlich IPS) mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Laut Hersteller werden 100 Prozent des DCI-P3-Farbraumes abgedeckt. Nvidia G-Sync und Advanced Optimus werden unterstützt. Die maximale Helligkeit soll bei 500 cd/m² liegen.

16,0 Zoll (vermutlich IPS) mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Laut Hersteller werden 100 Prozent des DCI-P3-Farbraumes abgedeckt. Nvidia G-Sync und Advanced Optimus werden unterstützt. Die maximale Helligkeit soll bei 500 cd/m² liegen. CPU: Intel Core Ultra 255HX (20 Kerne) oder Intel Core Ultra 9 275HX (24 Kerne)

Intel Core Ultra 255HX (20 Kerne) oder Intel Core Ultra 9 275HX (24 Kerne) Grafik: TBA

TBA Keyboard: Standard Alienware Rubberdome-RGB-Keyboard oder Tastatur mit mechanischen Cherry MX Ultra Switches

Standard Alienware Rubberdome-RGB-Keyboard oder Tastatur mit mechanischen Cherry MX Ultra Switches RAM: bis 64 GB DDR5

bis 64 GB DDR5 Speicher: bis 2 TB oder in RAID-0-Konfiguration bis 12 TB. Es stehen insgesamt drei M.2-Slots zur Verfügung.

bis 2 TB oder in RAID-0-Konfiguration bis 12 TB. Es stehen insgesamt drei M.2-Slots zur Verfügung. Konnektivität: WiFi 7, Bluetooth 5.4

WiFi 7, Bluetooth 5.4 Anschlüsse: 3,5-mm-Audio, SD-Card-Reader, 3x USB-Typ-A 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 5 (abhängig von gewählter GPU), 1x HDMI

3,5-mm-Audio, SD-Card-Reader, 3x USB-Typ-A 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 5 (abhängig von gewählter GPU), 1x HDMI Akku: 96 Wh

Das neue Design fällt durch seine abgerundeten Kanten auf. (Bildquelle: Dell)

Alienware 18 Area 51

Abgesehen von wenigen Details ist die Ausstattung des größeren 18-Zoll-Modell mit dem 16-Zoll-Notebook identisch. Die Unterschiede wären:

Display: 18-Zoll-Panel (vermutlich IPS) mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz. Auch beim großen Display werden 100 Prozent des DCI-P3-Farbraumes abgedeckt. Die Helligkeit beträgt wie beim 16-Zoll-Display 500 cd/m². Nvidia G-Sync und Advanced Optimus sind ebenfalls vorhanden.

18-Zoll-Panel (vermutlich IPS) mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz. Auch beim großen Display werden 100 Prozent des DCI-P3-Farbraumes abgedeckt. Die Helligkeit beträgt wie beim 16-Zoll-Display 500 cd/m². Nvidia G-Sync und Advanced Optimus sind ebenfalls vorhanden. Grafik: TBA

TBA Konnektivität: Neben WiFi 7 und Bluetooth 5.4 ist noch ein 2,5 GBit-Ethernet-Port vorhanden

Neben WiFi 7 und Bluetooth 5.4 ist noch ein 2,5 GBit-Ethernet-Port vorhanden Anschlüsse: Abgesehen vom zusätzlichen RJ45-LAN-Anschluss sind die Anschlüsse identisch

Abgesehen vom zusätzlichen RJ45-LAN-Anschluss sind die Anschlüsse identisch Abmessungen und Gewicht: 320 x 410 x 24,32 bis 30,5 Millimeter (L x B x H) bei maximal 4,46 kg

Die Schokoladenseite der neuen Alienware-Notebooks ist das Heck. (Bildquelle: Dell)

Welche Grafikkarten in den neuen Notebooks verbaut werden, verrät Alienware noch nicht. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich, die neuen Chips von Nvidia werden erst morgen CEO Jensen Huang offiziell vorgestellt. Ihr dürft aber mal davon ausgehen, dass Alienware das komplette Programm von RTX 5060m bis RTX 5090m anbieten wird.

In einem Info-Sheet spricht der Hersteller von 280W of Power was dann wohl auf die Verlustleistung von Nvidias kommendem Spitzenmodell hindeuten dürfte.

Eine sofort verfügbare Alternative zu den neuen Alienware Notebooks könnte vielleicht das XMG Neo 16 sein. Alles Infos dazu findet ihr im Test Mehr Leistung geht aktuell nicht in einem 16-Zoll-Notebook .

Preise und Verfügbarkeit

Bei Preisen und Verfügbarkeit hält man sich bei Dell noch bedeckt. Erhältlich sollen die Modelle Alienware 16 + 18 Area 51 laut Hersteller später in Q1 mit ausgewählten Konfigurationen sein. Die Einstiegs-Konfiguration startet bei 1.999 US-Dollar.