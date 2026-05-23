Wie viel seid ihr bereit für GTA 6 zu zahlen? Überraschend viele von euch würden sogar 100 Euro oder mehr ausgeben

Bei euch muss sich Rockstar wohl keine Sorgen machen.

GTA 6 blabla, Jahrhundert-Release blabla, neue Maßstäbe blabla. Ihr kennt das mittlerweile, das brauchen wir nicht noch einmal ausführen. Rockstars nächster Open-World-Streich schlägt Monate vor Release gigantische Wellen und eines der Themen, die viele Wartende beschäftigen, ist die Frage nach dem Preisschild.

Während Unternehmen insgeheim hoffen, dass Rockstar mit einem Preis von beispielsweise 100 US-Dollar pro Exemplar Tür und Tor für einen neuen Industrie-Standard öffnet, bleiben Publisher und Entwickler-Studio still. Bisher weiß niemand, wie viel GTA 6 zum Release wirklich kosten wird und sicherlich schauen viele Gamer schon jetzt voller Sorge in ihre Brieftasche... oder?

Wir wollten das genauer wissen und haben euch in einer Umfrage gefragt, wie viel Geld ihr für GTA 6 auf den Tisch legen würdet. Sagen wir mal so: Es ist alles vertreten.

60, 80 oder doch 100 Euro?

Ihr seid euch bei der Preisvorstellung ziemlich uneinig.

Zum Stichtag dieser Umfrage haben 2.524 Mitglieder der GameStar-Community teilgenommen. Die Stimmen verteilen sich dabei insgesamt relativ gleichmäßig auf die Antwortmöglichkeiten. Im Bild seht ihr die Ergebnisse nach Stimmengewicht sortiert. Wir ranken sie hier noch einmal nach Preis:

Mehr als 100 Euro : Für 18 Prozent der Teilnehmenden ist die Schmerzgrenze nach oben ziemlich offen.

: Für 18 Prozent der Teilnehmenden ist die Schmerzgrenze nach oben ziemlich offen. Bis 100 Euro : 15 Prozent würden einen dreistelligen Preis gerade so verkraften.

: 15 Prozent würden einen dreistelligen Preis gerade so verkraften. Bis 80 Euro : 16 Prozent sind mit dem sich anbahnenden neuen Standard einverstanden.

: 16 Prozent sind mit dem sich anbahnenden neuen Standard einverstanden. Bis 70 Euro : 18 Prozent wünschen sich den gewohnten Vollpreis-Standard.

: 18 Prozent wünschen sich den gewohnten Vollpreis-Standard. Bis 60 Euro : 25 Prozent würden bei GTA 6 gerne ein bisschen sparen.

: 25 Prozent würden bei GTA 6 gerne ein bisschen sparen. Kein Preisschild ist angemessen: 8 Prozent würden GTA 6 nicht mal anfassen, wenn sie dafür bezahlt würden.

13:33 Release sicher? PC-Version? Wann Gameplay? Alle Infos zu GTA 6!

Autoplay

Das sind eure Gründe

In den Kommentaren haben sich 55 von euch zu Wort gemeldet. Darunter sind einige User dabei, die einen hohen Preis von GTA 6 akzeptieren würden:

Alienpunk: »Ich hab über 1.500Std in GTA V / Online. Daher wären 100€ für mich vollkommen in Ordnung«

one_of_one: »Wenn es wieder an die Qualität von GTA5 und Red Dead Redemption 2 herankommt, zahle ich auch gern mehr als 100€. Das waren geniale Spielerfahrungen, die mich monatelang gefesselt haben«

Da GTA 6 vorerst nur für die Konsole erscheint und PC-Spieler voraussichtlich einige Zeit länger warten müssen, sieht allerdings so mancher von euch nicht ein, dann noch übermäßig viel Geld für das Spiel zu zahlen.

mikelee2077: »Da ich das Ding nur für PC kaufe... also 1-1.5 Jahre nach Konsolenrelease, bin ich am Anfang nicht bereit deren Preisvorstellungen zu akzeptieren. hinzu kommt das die PC Version sicherlich noch ein paar Monate gepatched werden muss. Das es sich aber trotzdem sehr gut verkaufen wird... auch für 70-80-90-100€, rechne ich gar nicht mit einem großen Rabatt in den ersten Monaten. Ich werde es mir 5-6 Monate nach Release auf dem PC für vermutlich ~40-50€ holen.«

Darüber hinaus gibt es viele Stimmen, die GTA 6 nur für (sehr) wenig kaufen würden. Hier werden lieber Sales angepeilt.

gungalon: »Bin zum Glück schon lange aus dem Alter raus, an dem ich Spiele möglichst bald haben muss. Es lohnt sich erfahrungsgemäß auch einfach nicht, weil "veröffentlicht" inzwischen sehr oft mit "unfertig" gleichzusetzen ist. Wobei Rockstar in dieser Hinsicht eigentlich immer ganz gut abgeliefert hat. Trotzdem: Ich kann warten bis es günstiger ist. RDR2 hab ich auch erst für 20€ oder so gespielt.«

Yamyam97: »30.-. Das ist meine Grenze für jedes Spiel. Wenn es teurer ist, wird gewartet. So simpel ist das. Beste Entscheidung meiner Gaming-Laufbahn mit haufenweisen Vorzügen.«

Und dann gibt's natürlich noch diejenigen, die unter einen Artikel zu GTA 6 schreiben, dass sie das Spiel überhaupt nicht interessiert. Wir lieben euch trotzdem!

Was es am Ende wird, erfahren wir wann immer Rockstar oder Take-Two bereit sind, Licht ins Dunkle zu lassen. Ihr könnt aber sicher sein: Wir halten Augen und Ohren offen. Alle Infos zu GTA 6 findet ihr im obigen Kasten.

Hat euch das Ergebnis dieser Umfrage überrascht? Womit hättet ihr gerechnet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!