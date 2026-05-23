Action-Ikone Arnold Schwarzenegger spricht über sein Training mit 78 Jahren: »Egal, wie schmerzhaft es ist, ich erringe jeden Tag einen Sieg«

Ganz so frisch wie in Commando (1985) sieht Arnold Schwarzenegger heute nicht mehr aus. Trainieren geht der gebürtige Österreicher aber auch mit 78 Jahren noch. Bild: 20th Century Fox.

Arnold Schwarzenegger war in seinem Leben schon vieles: Terminator, Bodybuilder und Gouverneur von Kaliforniern. Mittlerweile geht der gebürtige Österreicher langsam aber sicher auf seinen 79. Geburtstag zu, doch Sport ist für Arnie noch immer eine der wichtigsten Konstanten in seinem Leben.

Wie Schwarzenegger kürzlich auf seinem Blog Arnold's Pump Club schrieb, geht er noch immer fast täglich ins Fitnessstudio. Gewichte hebt Arnie dort immer noch, ums Bodybuilding gehe es ihm dabei längst nicht mehr. Stattdessen sei ihm wichtig, auch im Alter beweglich zu bleiben. Denn nur wer sich bewegt, der lebe auch wirklich. Außerdem verriet der Schauspieler, wie er sich auch an schlechten Tagen zum Training motiviere.

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Von seinen Fans werde der Schauspieler oft gefragt, warum er sich trotz seines reifen Alters überhaupt noch all das Training antue. Er müsse doch niemandem mehr etwas beweisen. Laut Schwarzenegger gehe es bei seiner Fitness-Routine auch um die psychologische Komponente des Sports:

Ich mache weiter, denn egal, was passiert, wie schmerzhaft es auch sein mag, wie mächtig mein Gegner auch sein mag, wie groß die Hindernisse auch sein mögen – ich erringe jeden Tag einen Sieg. Für manche ist ein Sieg ein gutes Training. Für andere bedeutet ein Sieg einfach, dass sie hingegangen sind, obwohl sie keine Lust dazu hatten. So oder so: Jeden Tag, erreiche ich mindestens eine Sache, wenn ich hingehe.

Allein der Weg ins Fitnessstudio kann laut des Actionstars schon ein echter Erfolg sein. Wer den inneren Schweinehund überwindet und trotz Unlust trainiert, feiert bereits einen kleinen Sieg.

Natürlich stemmt der Terminator-Darsteller heute nicht mehr dieselben Gewichte wie in den 70er und 80er Jahren. Mittlerweile hat Arnie seinen Trainingsplan an sein Alter angepasst: Er schont seine Gelenke, nutzt spezielle Maschinen und wählt Übungen, bei denen das Verletzungsrisiko gering ist. Aber der Schauspieler betont auch: Alter sollte nicht das Trainingsende sein, man braucht einfach nur smartere Methoden.

Wer mehr über Schwarzeneggers Fitness-Plan erfahren will, dem sei ein Blick auf den Blog des Schauspielers empfohlen.

Dort räumt der ehemalige Gouverneur auch mit einem hartnäckigen Fitness-Mythos auf: Viele Menschen glauben, sie bräuchten lediglich 21 Tage, um den Gang ins Fitnessstudio als feste Gewohnheit zu etablieren. Laut Schwarzenegger sei das leider Quatsch. Studien belegen, dass dieser Prozess im Schnitt 66 Tage dauert – in manchen Fällen sogar bis zu einem ganzen Jahr.

Etwa die Hälfte aller Neulinge wirft laut dem Schauspieler schon in den ersten sechs Monaten wieder frustriert das Handtuch. Deshalb rät der Hollywood-Star seinen Fans, sich realistische Ziele zu stecken. Wer nur auf das unerreichbare, große Finale schaut, verliert schnell die Motivation.

Arnolds Lösung lautet daher: Konzentriert euch auf kleine, tägliche Siege. Feiert den Moment, bewegt euch im Rahmen eurer Möglichkeiten und genießt den Tag. So steigert ihr im Alter nicht nur eure körperliche Fitness, sondern vor allem eure Lebensqualität.