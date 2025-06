In zwei Tagen bekommen alle Handys eine neue Funktion: Das steckt hinter RTT

Ab dem 28. Juni 2025 bekommen alle Smartphones eine neue Funktion.

Am Samstag, dem 28. Juni 2025, bekommen, zumindest in der Theorie, alle Smartphones in Deutschland komplett kostenlos eine neue Funktion. RTT steht für »Real Time Text« und bietet einen zusätzlichen Chat während Telefonaten.

RTT: Alle Infos zur neuen Funktion

Teil einer größeren Richtlinie: RTT ist Teil des 2019 von der EU beschlossenen European Accessibility Act (EAA). Der EAA zielt darauf ab, Barrieren für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen abzubauen und legt Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen fest.

So funktioniert RTT: RTT ist eine Chat-Funktion, für die kein besonderer Vertrag und auch keine spezielle App benötigt wird. Die Funktion muss zuvor aber auf dem Smartphone in den Einstellungen zu Bedienungshilfen aktiviert werden.

Der Chat kann dann ganz einfach während einem laufenden Gespräch über LTE, 5G oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Zusätzliche Kosten fallen dadurch nicht an.

Der Chat läuft in Echtzeit ab, einzelne Nachrichten müssen also nicht abgeschickt werden, die andere Seite kann sogar sehen, was getippt wird.

Wofür soll das gut sein? RTT wird in erster Linie für Personen eingeführt, die Probleme beim Sprechen oder Hören haben. Durch den Chat bekommen sie eine weitere Möglichkeit, zu kommunizieren.

In Notfallsituationen bietet RTT zudem die Möglichkeit, diskret und leise um Hilfe zu bitten. Das wird aber erst ab voraussichtlich 2027 möglich sein, da sich die Einführung bei Notrufdiensten noch hinzieht.

Zu guter Letzt könnten etwa auch Dienstleister mit einer Service-Hotline und Kundendienste von RTT Gebrauch machen. Daten wie Adressen oder Nummern können so oft schneller und vor allem weniger fehleranfällig übertragen werden.

Wo gibt es das? Basierend auf dem EAA sind Netzbetreiber ab dem 28. Juni 2025 verpflichtet, RTT anzubieten. Das gilt in Deutschland und der ganzen EU.

In der Praxis könnte es aber noch länger dauern, da die Smartphone-Hersteller die Funktion erst in ihre Telefon-Apps integrieren müssen. Apple hat RTT im Mai 2025 mit iOS 18.5 auf seine iPhones gebracht.

Was haltet ihr davon? Werdet ihr RTT nutzen?