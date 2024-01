Schon sehr bald erscheint eine neue Grafikkarte, an der sich gerne alle kommenden GPUs ein Beispiel nehmen dürfen

Die neue RX 7600 XT mit 16 GByte VRAM wird es unter anderem vom Hersteller Asrock geben.

Wer sich für Grafikkarten interessiert, hat in den letzten Jahren so manche Enttäuschung erlebt. Von der Chip-Knappheit und dem Mining-Boom mit extremen Preisen über die aktuellen Generationen, die zwar oft sehr schnell, aber auch teuer sind bis hin zu in die Länge gezogenen Release-Staffelungen.

Entscheidende Verbesserung ist auch durch die GPU-Ankündigungen von AMD und Nvidia auf der CES 2024 nicht wirklich in Sicht, einen kleinen Lichtblick gibt es in meinen Augen aber dennoch: Die Speicherausstattung der neuen Radeon RX 7600 XT. Die Gerüchte von Ende 2023 bestätigen sich also.

Die UVP der kommenden AMD-GPU liegt bei 329 US-Dollar, sie erscheint sehr bald beziehungsweise am 24. Januar 2024. Alles zu den offiziellen Daten der neuen Super-Grafikkarten von AMD-Konkurrent Nvidia erfahrt ihr dagegen hier:

Von wie viel VRAM reden wir?

Es geht um 16,0 GByte GDDR6-Speicher. An sich ist das nichts Neues, für eine GPU der Leistungs- und Preisklasse der RX 7600 XT allerdings schon. Einzige Ausnahme: Intels Arc A770, die ähnlich schnell unterwegs ist wie die RX 7600 (siehe auch unsere große GPU-Übersicht mit Leistungsklassen).

Zugegebenermaßen kann man an der RX 7600 XT einiges kritisieren, allen voran das XT im Namen, das meiner Meinung nach größere Änderungen verspricht, als abseits der Speichermenge gegeben sind. Denn letztlich reden wir hier sonst nur von etwas höheren Taktraten im Vergleich zur RX 7600:

RX 7600 XT RX 7600 Shader-Einheiten 2.048 2.048 Game-Takt 2,47 GHz 2,25 GHz Boost-Takt 2,76 GHz 2,66 GHz Speicher 16,0 GByte GDDR6 8,0 GByte GDDR6 Speicherbandbreite 288 GByte/s 288 GByte/s Speicheranbindung 128 Bit 128 Bit Infinity Cache 32 MByte 32 MByte TPB bis zu 190 Watt bis zu 165 Watt

Dennoch finde ich es richtig und wichtig, dass auch langsamere GPUs mehr und mehr mit üppigeren VRAM-Mengen ausgestattet werden.

Im Falle der neuen Super-Grafikkarten von Nvidia erhält nur eine der drei kommenden GPUs ein Speicher-Upgrade: Die RTX 4070 Ti Super, bei der es 16,0 GByte werden statt 12,0 GByte wie im Falle des Modells ohne Super-Zusatz. Ihre UVP liegt bei 799 US-Dollar.

Die günstigste aktuelle Nvidia-Grafikkarte mit 16,0 GByte RAM ist derzeit die RTX 4060 Ti, die im Handel ungefähr 450 Euro kostet. Das Modell mit 8,0 GByte startet dagegen ungefähr ab 390 Euro.

Die schwierige VRAM-Frage

Mehr Videospeicher macht Grafikkarten einerseits teurer, andererseits kann das Spielerlebnis deutlich leiden, wenn zu wenig davon vorhanden ist.

Das große Problem dabei: Wie hoch der VRAM-Bedarf ist, variiert nicht nur von Spiel zu Spiel stark, sondern auch je nach genutzter Auflösung und den genauen Grafikeinstellungen. Vor allem die Texturen, aber auch andere Optionen wie Raytracing benötigen gerne viel Speicher.

Es ist also nicht leicht, zu bestimmen, wie viel VRAM genau für eine bestimmte Auflösung genug oder optimal ist. Zumal der eine weniger ein Problem damit hat, Grafikdetails zu reduzieren als der andere. Eine Wahrheit gilt aus Spielersicht aber so oder so: Man hat lieber zu viel VRAM als zu wenig.

Insofern hoffe ich, dass mehr kommende Grafikkarten auf eine üppige VRAM-Ausstattung setzen. Gleichzeitig ist mir allerdings bewusst, dass die Mühlen hier auch in Zukunft wohl weiter eher langsam mahlen werden. Wie viel VRAM empfehlenswert ist, thematisiert der folgenden Artikel näher:

Wie denkt ihr über die VRAM-Frage? Ist es euch wichtig, dass eure GPU möglichst viel Videospeicher hat? Oder kauft ihr lieber eine etwas günstigere Grafikkarte mit weniger VRAM und reduziert im Zweifel die Details und/oder die Auflösung? Welche GPU besitzt ihr außerdem momentan und für was für eine Auflösung kommt sie bei euch zum Einsatz? Schreibt es gerne in die Kommentare!