Die Chancen steigen, dass ihr eine sehr gute neue Grafikkarte bald auch hier für euren PC kaufen könnt

Noch gibt es die Radeon RX 7900 GRE nicht einzeln in Deutschland zu kaufen.

In Testberichten inklusive unserem eigenen kam die RX 7900 GRE von AMD meist gut bis sehr gut weg, mit einem entscheidenden Wermutstropfen: Im Gegensatz zu den meisten anderen aktuellen Desktop-Grafikkarten gibt es sie bei uns nur als Teil von Komplett-PCs zu kaufen - zumindest noch.

Wie Videocardz berichtet, taucht die Grafikkarte mittlerweile bei ersten europäischen Händlern auch einzeln im Angebot auf, genauer gesagt in Spanien und in Rumänien.

Die Kosten liegen dort bei knapp 720 Euro. Zum Vergleich: Die mit Blick auf die Leistung klar darunter angesiedelte RX 7800 XT kostet in Deutschland aktuell ungefähr 540 Euro, die schnellere RX 7900 XT gibt es ab circa 840 Euro.

Allen Modellen gemein ist die Unterstützung der neuen Upscaling-Technik FSR3, dessen mögliche Auswirkungen AMD im folgenden Video selbst (werbewirksam) vorstellt:

1:28 AMD zeigt, wie sich FidelityFX Super Resolution auf die Framerate auswirken kann

Vergleich mit Nvidia und Einschränkungen

Im Duell mit Nvidia platziert sich die RX 7900 GRE oft klar vor der RTX 4070 und ein Stück hinter der RTX 4070 Ti. Kommt Raytracing zum Einsatz, landet dagegen auch die RTX 4070 gerne knapp vor der RX 7900 GRE. Dabei kostet die RTX 4070 aktuell etwa 590 Euro und die RTX 4070 Ti knapp 830 Euro.

Damit könnte die RX 7900 GRE eine durchaus interessante Lücke füllen, die momentan im Preisbereich von etwa 700 Euro bei beiden Herstellern klafft.

Mit welchen neuen Grafikkarten das Hauptkonkurrent Nvidia bald möglicherweise macht, erfahrt ihr im Artikel RTX Super: Nvidia tut es wohl wieder, aber anders, als bisher gedacht .

Doch auch wenn man es als gutes Zeichen werten kann, dass die Grafikkarte mittlerweile bei bestimmten europäischen Händlern einzeln verkauft wird, ist das keine Garantie dafür, dass das in Deutschland bald ebenfalls der Fall ist.

Laut Videocardz werden die GPUs außerdem nicht in eigenes produzierten Retail-Verpackungen verschickt, sondern in einer nicht näher beschriebenen Ersatzverpackung, da sie als so genannte Bulk -Version bei den Händlern landen.

Wir kontaktieren AMD, um herauszufinden, ob die jüngsten Entwicklungen auf dem europäischen Markt in Bezug auf die RX 7900 GRE bald auch für Deutschland gelten könnten. Sollten wir mehr darüber erfahren, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Wie denkt ihr über die Radeon RX 7900 GRE? Käme sie für euren neuen Selbstbau-PC in Frage, wenn ihr sie einzeln in Deutschland kaufen könntet? Oder liebäugelt ihr mit einer anderen Grafikkarte? Schreibt es gerne in die Kommentare!