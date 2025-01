Apple-Kopie: Neue Laptop-Namen bei Dell sorgen nicht nur für die Reaktionen, die man sich erhofft hat

Bei Dell gibt es kein XPS, Inspirion und Latitude mehr - dafür drei Produktlinien. (Bildquelle: Dell)

Dell hat auf der CES nicht nur diverse neue Produkte vorgestellt, sondern so nebenbei auch die bekannten Marken XPS, Inspirion und Latitude beerdigt. Stattdessen gibt es sowohl bei den Notebooks als auch bei den Desktop-PCs lediglich noch die Produktlinien Dell, Dell Pro und Dell Pro Max.

Smells like Apple

Vielleicht kommt euch ja diese Nomenklatur irgendwie bekannt vor? Mich erinnert sie jedenfalls frappierend an das Namensschema von Apple. Bei der offiziellen Vorstellung der neuen Bezeichnungen soll es dann auch zu Gelächter unter den anwesenden Journalisten gekommen sein.

Die drei neuen Bezeichungen richten sich nach den Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe. (Bildquelle: Dell)

Es erscheint unverständlich, warum man sich so deutlich an Apple orientiert. Sicher wäre auch eine andere etwas griffigere Bezeichnung möglich gewesen. Dells Marketingabteilung scheint ihre Fantasie verloren zu haben. Aber ok, mit der Häme muss Dell nun leben.

Die Gründe

Letztlich hat der Hersteller diese Namensänderung nicht ohne Grund vollzogen. Das Ziel soll sein, auch wenig versierten Anwendern die Wahl des passenden Rechners zu erleichtern.

Die drei neuen Kategorien werden noch einmal in je drei Kategorien – wohl je nach Austattungsniveau. (Bildquelle: Dell)

Produkte, die schlicht Dell heißen, sind vorrangig für Freizeit, Schule und Arbeit gedacht. Während die Geräte mit dem Zusatz Pro laut Dell für Produktivität auf professionellem Niveau geeignet sein sollen. Die maximal mögliche Leistung gibt es dagegen mit den Pro Max Rechnern.

Dazu werden die drei Gruppen jeweils noch einmal in Base, Plus und Premium unterteilt, was dann den unterschiedlichen Ausstattungsniveaus entsprechen dürfte. Damit hat Dell die Produktbezeichnungen für den Laien letztlich durchaus etwas zugänglicher gemacht.

Was sagt ihr zu der Umbenennung der Produkte? Erleichtern euch die neuen Namen die Auswahl oder seid ihr auch vorher schon gut klar gekommen?