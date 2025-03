Neues Update für Amazon Kindle bringt starkes Feature: Das Doppeltippen

Ein neues Update für den Amazon Kindle ist jetzt erhältlich. (Bildquelle Kindle von Amazon)

Das neue Update 5.18.1 steht jetzt für einige Kindle-Modelle bereit. Ihr könnt es entweder über die Webseite von Amazon herunterladen oder über die Einstellungen eures Geräts erhalten.

Für ein paar Modelle kommt ein Feature hinzu, das ihr durch das Doppeltippen auf eurem Gerät nutzen könnt. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Modelle das Feature erhalten und was sich noch ändert.

Kennt ihr das? Amazon Kindle: So teilt ihr gekaufte eBooks in eurer Familienbibliothek von Marten Neelsen

Leistungsverbesserungen: Für einige Geräte bringt das neue Update Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen, heißt es in den Patch Notes von Amazon. Nach dem Download und der Installation solltet ihr also allgemein eine bessere Performance der entsprechenden Geräte erwarten können.

Neues Feature: Für ausgewählte Kindle-Modelle kommt das Doppeltippen-Feature. Ihr könnt an den Seiten oder der Rückseite des Geräts doppeltippen, um in euren Büchern umzublättern. Das funktioniert auch auf der Startseite, um in eurer Bibliothek nach unten zu scrollen.

Jedoch müsst ihr die Option nicht nutzen. In den Einstellungen unter dem Punkt Geräteoptionen lässt sich die Funktion ein- und ausschalten.

Zusammenfassungen für Bücher: Ein weiteres neues Feature ist die Zusammenfassung (Recap) von euren Büchern in einer Buchserie. Dieses Feature konnten wir bisher nur in den englischen Patch Notes finden und es wird betont, dass es für einige englischsprachige Bestseller verfügbar sei. Ob und wann die Funktion in Deutschland freigeschaltet wird, ist unklar.

Wie groß ist das Update? Das Update 5.18.1 ist je nach Gerät etwa 350 mb groß. Die Größe variiert je nach Modell um ein paar Megabyte. Das Update könnt ihr auf der Webseite von Amazon herunterladen.

Welche Kindle-Geräte erhalten das Doppeltippen-Feature?

Wir listen euch hier die Geräte auf, die das Update 5.18.1 erhalten und welche das Doppeltippen-Feature erhalten:

Kindle Scribe – Veröffentlicht 2024 - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle Scribe – Veröffentlicht 2022 - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle Colorsoft (1. Generation) – Veröffentlicht 2024 - Doppeltippen und Leistungsverbesserungen

- Doppeltippen und Leistungsverbesserungen Kindle Paperwhite (12. Generation) – Veröffentlicht 2024 - Doppeltippen und Leistungsverbesserungen

- Doppeltippen und Leistungsverbesserungen Kindle (11. Generation) - Veröffentlicht 2024 - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle (11. Generation) — Veröffentlicht 2022 - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle Paperwhite (11. Generation) - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle Oasis (10. Generation) - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle (10. Generation) - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

- Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Kindle Paperwhite (10. Generation) - Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen.

Mehr zum Thema Wissen nicht viele: Warum ein Kindle Kids Edition auch für Erwachsene oft die bessere Wahl ist von Ursula Demling

Durch das neue Feature könnte das Lesen mit dem Kindle für euch noch bequemer werden. Das Doppeltippen nutzen einige User bereits in anderen Apps wie YouTube, um in Videos schnell ein paar Sekunden vor- oder zurückzuspulen. Werdet ihr die Funktion nutzen oder wünscht ihr euch lieber etwas anderes für euren eBook-Reader?