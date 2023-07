»Nintendo DS wurde mir als Kind gestohlen« - doch 16 Jahre später buddelt er die Kultkonsole plötzlich aus dem Sandkasten

Und plötzlich hält er ihn wieder in Händen. Da jubelt das kindliche Herz im Manne. (Bild-Quellen: New Africa über Adobe Stock; Reddit-User »Ryebredrox«)

Ihr buddelt in eurem familieneigenen Sandkasten – und plötzlich taucht sie wieder auf: die heißgeliebte Spielekonsole aus euren Kindheitstagen.

So ähnlich ist's dem Reddit-User »Ryebredrox« ergangen. Er fand das Gaming-Gerät unter einer alten Schaukel.

Was hat der Reddit-User im Sandkasten gefunden?

Wir schreiben das Jahr 2007. Der Reddit-User »Ryebredrox« gibt sich den Spielfreuden des Games »MySims« hin. Sollte euch »MySims« unbekannt sein: Es handelt sich um einen Ableger des weltweit bekannten Lebenssimulation »Die Sims«. Der kleine Bruder der großen Spielreihe ist im Jahr 2007 für das Nintendo DS und die Wii-Konsole erschienen.

Doch der Spielspaß findet sein jähes Ende, als der Reddit-User seinen Nintendo DS verliert … oder von den Geschwistern aus den Händen gerissen bekommt … oder von Gaming-süchtigen Außerirdischen entführt wurde.

Wie bitte?

Ja, bis »Ryebredrox« jetzt, im Jahr 2023, also ganze 16 Jahre später, seine geliebte Spielekonsole wiederfand, war er sich im Unklaren über den Verbleib des Gaming-Gadgets.

Auch jetzt noch, nachdem der Spieler seine kleine Konsole im familieneigenen Sandkasten wiederentdeckt hat, ist er über den exakten Tathergang ungewiss. Er vermutet aber: Eines seiner Geschwister muss seinen Nintendo DS damals vergraben haben.

»Die Geschichte des auferstandenen Nintendo« Ein Fall für Scully & Mulder und ihre X-Akten!

Was ist wirklich mit dem Nintendo DS passiert?

Andererseits: Wieso denn gleich die lieben Geschwister unter Generalverdacht stellen? Vielleicht war’s ja der Familienhund? Auf den Trichter kommt der Reddit-User »Mountain_Height6612« und erkundigt sich, ob die Familie von »Ryebredrox« einen Vierpföter hatte.

Der unfreiwillige Hobby-Archäologe antwortet daraufhin:

»Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keinen [Hund].«

Reflexhaft reagiert »Mountain_Height6612« nun:

»Dann waren’s Geschwister, Cousinen, Eltern, der Putzmann, deine Freunde oder der Nachbar.«

An anderer Stelle im Gesprächsverlauf stellt der Retro-Gamer mit dem Händchen für »Tech-Artefakte in Sandkästen« eine womöglich zielführende Überlegung an. Er schreibt:

»Ich bin das jüngste [Geschwisterkind]. Trotzdem hätte ein solches Verhalten damals meinem älteren Bruder entsprochen. Ich habe meinen Bruder danach gefragt, aber er kann sich an nichts erinnern.«

Wieso der Nintendo wirklich seinen Abstieg ins Sandreich gefunden hat, bleibt also vorerst ungeklärt. Aber wo wir dabei sind: Was war noch gleich der Nintendo DS - und wieso löst er nostalgische Gefühle aus?

Was ist das Nintendo DS?

Erschienen ist das Nintendo DS im Jahre 2004. Das ist mittlerweile fast 15 Jahre her. Für seine Zeit war der Nintendo DS eine echte Neuheit. Im Vergleich zum Vorgänger, dem GameBoy Advance, setzte der DS entscheidende, spielerische Innovationen.

Von seinem Vorgänger im Handheld-Bereich setzte sich das Nintendo DS durch gleich zwei Bildschirme ab. Einen Hauptbildschirm oben und einen berührungsempfindlichen Bildschirm unten. Die zwei Bildschirme finden sich auch im Namen des Nintendo DS wieder; das »DS« steht für »Dual Screen«, also »Doppel-Bildschirm«.

Einige der prominentesten Spiele auf dem DS, die sich bis zum heutigen Tage einen Platz in der Handheld-Hall-of-Fame errungen haben, gehören solche Titel wie »News Super Mario Bros.«, »The Legend of Zelda: Phantom Hourglass« oder »Castlevania: Dawn of Sorrow«.

Aber genug der Geschichtsstunde.

Wie geht’s dem Nintendo DS heute?

Die Spuren der Zeit (und die Körner aus dem Sandkasten) sind nicht unbeschadet am Handheld-Klassiker vorbeigegangen.

Geplatzte Batterien. Rost im Geräteinneren. Ein angefressenes Mainboard. So sieht das Gerät heute aus, und ist entsprechend unbrauchbar. Immerhin das Modul des mittlerweile etwas in Vergessenheit geratenen Sim-Ablegers »MySims« steckte noch immer in dem Fundstück.

Ist euch derlei Kurioses auch schon mal passiert? Welches (Tech-)Spielzeug aus Kindertagen ist bei euch unverhofft wieder aufgetaucht? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.