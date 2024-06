Dragon Age: The Veilguard - Schon vor dem Gameplay-Reveal sickern haufenweise Infos durch

Für manche die wichtigste Info: Ja, Harding ist diesmal für eine romantische Beziehung offen.

Unser Inquisitor kommt zurück! Es gibt vermutlich mehr Romance-Optionen als jemals zuvor in einem Dragon Age! Drei wählbare Charakter-Origins sind bekannt!

Okay, entschuldigt bitte, dass wir euch direkt die spannendsten Infos zu Dragon Age: The Veilguard entgegenplärren wie ein mittelalterlicher Marktschreier. Die Autorin dieser Zeilen ist eventuell ein bisschen begeistert von den Infos, die schon vor dem großen Gameplay-Reveal am 11. Juni um 17 Uhr auftauchen.

Denn es handelt sich um Neuigkeiten, die den meisten Fans gut gefallen dürften – und vielleicht den Schreck des Trailer-Reveals etwas mildern.

Inquisitor ist wieder dabei

Der Spielcharakter aus Dragon Age: Inquisition wird eine Rolle spielen. Ihr könnt eure alte Figur zu Beginn des Spiels via Charakter-Editor nachbauen, damit er oder sie auch so aussieht wie in eurer persönlichen Geschichte. Außerdem legt ihr einige Kernentscheidungen aus dem Vorgänger fest, die Thedas beeinflussen. Euer Spielstand wird also auch diesmal nicht übertragen.

Vermutlich handelt es sich dabei um die wichtigsten Fragen (ab hier natürlich Spoiler-Territorium!): Habt ihr Magier oder Templer unterstützt? Was ist mit den Grauen Wächtern passiert? Wer ist Die Göttliche geworden? Und so weiter. Ob das über Keep abläuft wie damals nach Teil 2 ist uns bisher nicht bekannt.

Ob neben dem Inquisitor auch andere beliebte Figuren wieder auftauchen?

Wir schätzen außerdem, dass der Inquisitor nicht spielbar sein wird, sondern einen ähnlichen Auftritt hat wie Hawke in Inquisition.

Die Inquisitor-Info stammt aus dem offiziellen Discord-Channel von Dragon Age, wo YouTuber powdermonkey sie gepostet hat, offenbar hat er bereits Einblicke ins Spiel gehabt. Auch der bekannte Insider Shinobi602 teilte die Info und mehr bei X (früher Twitter):

Diesmal alle Begleiter offen für eine Romanze?

Es könnte einen großen Unterschied zu den bisherigen Bioware-Spielen geben: Diesmal sollen alle Gefährtinnen und Gefährten »spielersexuell« sein – ihr könnt also eine Beziehung mit ihnen eingehen, unabhängig von eurem eigenen Geschlecht. So wie zum Beispiel in Baldur's Gate 3 und Skyrim.

Bevor ihr euch in die Kommentare werft: Die Info stammt zwar von Biowares General Manager Gary McKay persönlich, doch er könnte sich auch ungünstig ausgedrückt haben. Vielleicht meinte er lediglich, dass man mit allen Begleitern eine Beziehung starten kann, aber wie früher bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen. Wörtlich hieß es im Interview mit IGN:

Die Handlungsfreiheit der Spieler ist ein wichtiger Bestandteil von Dragon Age: The Veilguard und ermöglicht es allen, eine einzigartige persönliche Beziehung zu den Gefährten ihrer Wahl aufzubauen. Und ja, ihr könnt mit den Gefährten eine Romanze anfangen, die ihr wollt!

Dafür steht schon sicher fest: Auch Zwergin Harding steht endlich als Romanzenoption offen, bestätigen die Entwickler ausdrücklich. Was wohl bedeutet, dass Varric nicht bei ihr gelandet ist (sie nennt ihn ja im ersten Trailer auch einen »alten Freund«). Auch der mögliche Flirt zwischen dem Inquisitor und ihr verlief dann wohl im Sande.

Nicht bekannt ist bisher, ob es auch wieder potenzielle Romanzen mit Nicht-Begleitern gibt. In Inquisition waren ja auch die Berater einer Beziehung nicht abgeneigt.

Wer es drauf anlegte, konnte in Inquisition auch was mit dem hauseigenen Militärberater Cullen anfangen.

Persönlicher Hintergrund ja, aber nicht spielbar

Im Charakter-Editor wählt ihr nicht nur euer Volk, eure Klasse und euer Aussehen, sondern laut Entwickler-Discord auch euren persönlichen Hintergrund. Bevor ihr euch zu früh freut: Der ist ausdrücklich nicht wie in Origins spielbar.

Ihr entscheidet euch zwischen sechs Fraktionen, von denen ihr Teil seid. Diese drei wurden von Bioware schon ausdrücklich genannt:

Krähen von Antiva (Spione und Assassinen)

Graue Wächter (sollten Fans bestens bekannt sein, Begleiter Davrin gehört auch dazu)

Schattendrachen (dieser neuen Fraktion gehört auch Detektivin und Begleiterin Neve an)

Die Mitglieder unserer Veilguard stammen aus ganz verschiedenen Fraktionen und Teilen von Thedas.

Von den Völkern waren bisher die vier zu sehen, die auch in den Vorgängern vorkommen, also Menschen, Elfen, Zwerge und Qunari. Vermutlich handelt es sich dabei auch wieder um die, die ihr für euren Charakter auswählen könnt.

Das sagt unsere Expertin Steffi Schlottag (in ihrer Flemeth-Form)

@ThePumpkini Ich fürchte, ich gehe heute meinen werten Kolleginnen und Kollegen ganz schön auf die Nerven, weil ich über nichts anderes als Dragon Age: The Veilguard reden will. Seit Stunden stöbere ich mich durch Reddit, Twitter und Co., um wirklich keine noch so kleine Info zu verpassen. Zum Glück habe ich einen Beruf, in dem ich das ganz offiziell tun darf! Mich hat der erste Trailer genauso erschreckt wie viele andere eingeschworene Fans der Reihe. Auch bei mir kamen sofort unangenehme Fortnite-Assoziationen hoch. Zum Glück klingt all das, was Bioware seitdem veröffentlicht, schon deutlich besser, deutlich mehr nach Dragon Age. Ich schätze, hier wird auch ganz bewusst Schadensbegrenzung betrieben. The Veilguard darf nicht scheitern, wenn Bioware zurück zu altem Glanz finden will - oder neuen aufbauen. Der erste richtige Reveal ging ziemlich in die Hose, jetzt müssen sie sich doppelt so dringend beweisen. Ein gutes Stück mehr Hoffnung hege ich jetzt aber wieder.

Am 11. Juni 2024 um 17 Uhr (deutscher Zeit) soll es eine Viertelstunde Gameplay aus The Veilguard zu sehen geben. Wir werden für euch natürlich sämtliche Details zu Kampfsystem, Klassen, Begleitern, Spielwelt und so weiter herausziehen. Und bis zum Release ist es nicht mehr allzu lange hin – zumindest wenn Bioware die geplante Veröffentlichung im Herbst 2024 einhalten kann.