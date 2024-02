Nintendo Switch 2: Entwickler testen wohl gerade ein Feature, das sich fast alle von euch wünschen

Die Nintendo Switch 2 bekommt wohl ein heiß erwartetes Feature. (Bild: wachiwit - adobe.stock.com)

Wir befinden uns in der heißen Gerüchte-Phase, was die Nintendo Switch 2 betrifft. Fast täglich tauchen neue, vermeintliche Informationen auf.

In unserer Umfrage zu den Funktionen der Switch 2 haben sich elf Prozent von euch eine Abwärtskompatibilität zur Nintendo Switch gewünscht. Der Wunsch könnte in Erfüllung gehen.

Kommt die Abwärtskompatibilität zur Switch?

Das ist passiert: Twisted Voxel berichtet, dass der bekannte Insider Nate the Hate eine wichtige Info geteilt hat: Die Abwärtskompatibilität der Switch 2 wird wohl gerade von Entwicklern getestet.

Im Forum Reset Era postete der Insider den Beitrag: »Back-compat [backwards compatibility] liegt den Partnern vor, und die Tests sind im Gange«.

Kurz gesagt: Abwärtskompatibilität wird anscheinend gerade von Entwicklern unter die Lupe genommen.

Es gibt aber auch einen Haken: Er wies darauf hin, dass er nicht sicher sei, welche grafischen Verbesserungen es geben könnte.

Erst vor Kurzem spekulierte Nate the Hate in seinem Podcast mit John Linneman, Redakteur von Eurogamer und Digital Foundry, dass eine Ankündigung zum Switch-Nachfolger bereits Anfang März erscheinen könnte. Wir berichteten.

Abwärtskompatibilität gilt als sicher

Im selben Artikel kommt Twisted Voxel auf ein Interview mit dem CEO von Nintendo of America, Doug Bowser, vom Oktober 2023 zu sprechen. Der deutete im Herbst bereits an, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein würde.

Nicht nur erwähnte Bowser, dass man mithilfe des Nintendo-Accounts man es den Spielern erleichtern würde, auf eine neue Konsolengeneration überzusiedeln, sondern es auch eine gute Möglichkeit wäre, den Einbruch der Verkaufszahlen im letzten Jahr einer alten Konsole zu minimieren.

Letzte Woche hat Nintendo ein Patent eingereicht, das einen möglichen Pro-Controller zeigt, der mit einer neuen Funktion ausgestattet ist:

Alle Informationen und Gerüchte findet ihr in unserem Sammelartikel.

Der bekannte Insider Nate the Hate hat im Forum Reset Era in einem Post verlauten lassen, dass sich Entwickler gerade mit der Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 beschäftigen. Wünscht ihr euch, alte Switch-Spiele auf einer neuen Konsole spielen zu können? Was denkt ihr über das Gerücht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.