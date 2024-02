Patent von Nintendo: Ist das der Pro-Controller für die Switch 2?

Nintendo hat ein Patent zu einem neuen Pro-Controller aufgegeben. (Bild: MU Studio - adobe.stock.com)

In der Gerüchteküche um die Switch 2 brodelt es. Ein Insider glaubt, dass uns eine Ankündigung seitens Nintendo in den nächsten vier Wochen ins Haus stehen könnte. Eine Umfrage unter euch hat gezeigt, was ihr euch von der Nachfolgekonsole wünscht.

Wie Xfire berichtet, hat Nintendo letzte Woche ein Patent für einen neuen Pro-Controller aufgegeben – mit einem Feature für Langzeitzocker.

Das könnte der neue Pro-Controller sein

So könnte ein neuer Pro-Controller von Nintendo aussehen. (Bild: Patent US20240042310)

Auf den ersten Blick sieht die Konzeptzeichnung aus dem Patent US20240042310 dem aktuellen Pro-Controller der Nintendo Switch sehr ähnlich. Lediglich die Griffe muten seltsam an, denn sie sind nicht plan mit dem Rest des Drückers.

Auf dem zweiten Bild wird dann klar, wieso.

Dieses Bild zeigt: Die Griffe des Controllers sollen abnehmbar sein. (Bild: Patent US20240042310)

Das macht der neue Pro-Controller anders: Es lassen sich unterschiedliche Griffe auf die Sockel am Controller-Gehäuse stecken, die sich je nach Handgröße ändern lassen.

Das könnte der Hintergedanke sein: Das Konzept soll die Belastung für Hand und Handgelenke verringern, indem Spieler passende Griffe nutzen. Das käme vor allem längeren Spiel-Sessions entgegen, wenn der Griff der Hand und den Fingern besser angepasst ist.

Diese Vorteile brächte ein Pro-Controller mit abnehmbaren Griffen

Mit unterschiedlichen Griff-Modulen wäre für jede Handgröße etwas dabei. Gäbe es beispielsweise Variationen von S bis XL könnte der Controller besser angepasst werden. Vor allem Haushalte mit Kindern würden davon profitieren, wenn man die Module spielend wechseln könnte.

Ein weiterer Vorteil für Nintendo: Durch austauschbare Griffe könnte man den neuen Pro-Controller leichter personalisieren. Farben passend zur Konsole oder – am Beispiel der Switch – den Joy-Cons sind denkbar, vielleicht sogar entsprechende Mario- oder Zelda-Designs.

Wann ein solcher Pro-Controller auf den Markt kommt und ob überhaupt, ist nicht klar. Ein Patent bestätigt nicht automatisch die Veröffentlichung eines Produkts.

Maxe Schwind Meinung des Experten: Innovationen auf dem heutigen Konsolenmarkt sind selten. An die Haltegriffe von Controllern hat sich bisher noch kein Hersteller gewagt. Daher ziehe ich meinen Hut zumindest vor der Idee von Nintendo. Etwas so Selbstverständliches anzugehen, erfordert Mut.



Die ergonomischen Vorteile sehe ich. Ich persönlich hatte nie Probleme mit dem Halten von Controllern über längere Zeit, aber Personalisierungen sind immer gern gesehen.



Ich sehe aber auch Probleme. Abnehmbare Teile können für Kopfschmerzen sorgen. Sie können verschwinden, verdrecken oder kaputtgehen. Das ist womöglich im Sinne des Erfinders, aber nicht des Konsumenten.

Alle Infos und Gerüchte zur Nintendo Switch 2 findet ihr in unserem Sammelartikel.

Ein Patent zu einem möglichen neuen Nintendo Pro-Controller wurde letzte Woche verzeichnet. Das Besondere: abnehmbare Griff-Module. Die sollen für mehr Ergonomie sorgen und könnten der Personalisierung dienen. Was haltet ihr von dieser Idee? Habt ihr Probleme beim Halten, wenn ihr lange Zeit spielt? Was sind eure Erfahrungen?