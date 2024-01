Nintendo Switch 2: Japanischer Analyst glaubt nicht an revolutionäre Neuerungen - dafür an höhere Preise

Der Switch-Nachfolger und seine Spiele könnten teurer werden. (Bild: Nintendo)

2024 hat begonnen und wenn man all den Gerüchten und Leaks trauen kann, dann erwartet uns dieses Jahr mindestens eine neue Konsole - und zwar der Nachfolger der Nintendo Switch.

Ob sie nun wirklich einfach »Switch 2« heißen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich, wenn man Nintendos Vergangenheit betrachtet. Vielleicht wird sie auch schlicht »New Nintendo Switch« heißen - immerhin hieß so eine der Nintendo 3DS-Konsolen.

Apropos: Ein bekannter Branchenanalyst geht davon aus, dass die nächste Switch wohl wie der New Nintendo 3DS nur eine evolutionäre Weiterentwicklung der aktuellen Konsole sein wird.

Switch 2 wird teurer und eine Iteration der ersten

Dr. Serkan Toto ist ein bekannter Branchenanalyst aus Japan und der CEO vom Consulting-Unternehmen Kantan Games. Mit Gamesindustry teilt er seine Vorhersagen für das kommende Jahr, was er von der Nintendo Switch 2 erwartet.

Laut Toto soll die neue Nintendo-Konsole noch dieses Jahr erscheinen und 400 US-Dollar kosten. Zusätzlich sollen auch die Spiele teurer werden und zukünftig einen Preis in Höhe von 70 US-Dollar anpeilen.

Der Branchenanalyst glaubt außerdem, dass die neue Switch keine revolutionären Änderungen einführen und mehr eine Iteration der aktuellen Konsole sein wird.

Wie handfest sind diese Vorhersagungen?

Die neuen Vorhersagungen von Toto sind in allererster Linie erst einmal nur das: Vorhersagungen.

In der Vergangenheit lag der Analyst öfter richtig, aber auch falsch. Zum Beispiel nahm er an, dass 2023 die Preise von Abonnements weiter steigen werden, was in der Tat richtig war.

Er ging allerdings auch davon aus, dass 2023 das erste Krypto-Spiel von einem großen Studio mit namhafter IP erscheinen wird. Das trat nicht ein, jedoch glaubt Toto, dass es 2024 so weit sein wird.

Vor einigen Monaten hat Dr. Serkan Toto zudem vorhergesagt, dass noch bis Ende 2023 ein Zelda-Remake oder Remaster angekündigt wird, was auch nicht wahr wurde. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht.

Ihr solltet diese neuen Informationen zur Nintendo Switch 2 also nicht für bare Münze nehmen und mit einer Prise Salz genießen - auch wenn sie für euch plausibel klingen.

Was sind eure Vorhersagungen für die neue Nintendo Switch? Ist ein Preis von 400 Euro angemessen und was haltet ihr von den erhöhten Preisen für Spiele? Wünscht ihr euch neue Features und Funktionen für die nächste Nintendo-Konsole oder findet ihr es besser, wenn Nintendo am Erfolgskonzept der Switch festhält und nicht zu viel experimentiert? Teilt eure Gedanken mit uns in den Kommentaren!