Drei Displays, klappbar und kann in zwei geteilt werden - ein neues Patent liefert Hinweise für die nächste Nintendo-Konsole

Nintendo hat einen Handheld patentiert, der aussieht wie ein Nintendo 3DS. (Bild: Nintendo)

Erst vor etwa zwei Wochen machte ein kurioses Nintendo-Patent die Runde: Es zeigte eine Nintendo Switch ohne Joycons, bei der die Bedienelemente sich auf der Konsole befinden. Das Seltsame daran: Es fehlen der zweite Analogstick und ein D-Pad.

Nun taucht ein neues Patent auf, das eine ganz andere Konsole zeigt, die stark an den Nintendo 3DS erinnert - mit Extras.

Drei Displays, klapp- und teilbar

Auf den ersten Blick ähnelt das unten abgebildete Gerät dem Nintendo 3DS XL. Im Gegensatz zum Nintendo 3DS XL kann man bei dieser Konsole die beiden Hälften trennen und so aus einem Handheld mit zwei Bildschirmen zwei mit einem Bildschirm machen.

Die beiden Hälften kommunizieren wohl drahtlos miteinander, so dass zwei Spieler gleichzeitig spielen können.

Wenn die Konsole zusammengeklappt wird, findet man einen Touchscreen auf der Außenseite, der die Bedienung im geschlossenen Zustand ermöglicht. Das Gerät soll keinen Docking-Modus haben und ein reines Handheld sein - so jedenfalls geht es aus den Patenten hervor.

DS- und 3DS-Spiele könnten portiert werden: Sollte dieses Patent in die Tat umgesetzt werden, könnte eine hypothetische Nintendo Switch 2, die Spielebibliothek von 3DS und DS nutzen. Es ist allerdings sehr gut möglich, dass Nintendo solche Ports mit ihrem Nintendo Online-Abo verbinden würde.

Wie immer gilt: Patente sind nicht in Stein gemeißelt und Nintendo kann oder könnte seine Pläne längst geändert haben. Das zeigt sich auch daran, dass erst vor zwei Wochen ein ganz anderes Patent angemeldet wurde, das der jetzigen Nintendo Switch stärker ähnelt.

Nintendo scheint auf jeden Fall wieder in Experimentierlaune zu sein und es wird spannend zu sehen, für welches Konzept sich die Mario-Macher entscheiden werden.

Jetzt seid ihr gefragt: Sollte Nintendo am Grundprinzip der Nintendo Switch einfach festhalten und lediglich die Hardware und Performance verbessern? Oder sollten sie das hier gezeigte Patent in die Tat umsetzen und einen 3DS-Switch-Hybrid veröffentlichen? Und was haltet ihr von dem vorher angemeldeten Patent? Dabei könnte es sich um eine Nintendo Switch handeln, die den zweiten Analogstick mit Bewegungssteuerung ersetzt. Schreibt uns eure Meinung und eure Wünsche in die Kommentare!