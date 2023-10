Ein Patent enthüllt, wie die Nintendo Switch 2 aussehen könnte - aber fehlt da nicht etwas?

Wie bei der Nintendo Switch Lite, könnten die Steuerelemente auf der Konsole angebracht sein. (Bild: Nintendo)

Die nächste Nintendo Switch könnte laut einigen Quellen Anfang nächstes Jahr angekündigt werden und später im selben Jahr erscheinen. Ein neues Nintendo-Patent, das Ende letzten Jahres eingereicht und in diesem Monat veröffentlicht wurde, gibt uns erste Hinweise darauf, wie die neue Konsole aussehen könnte - dabei wirft das neue Design auch einige Fragen auf.

Nur ein Analogstick und kein Steuerkreuz?

Das Patent wurde zuerst von Gamerant entdeckt und zeigt die neue Konsole von allen vier Seiten in grob skizzierter Form.

Die Steuerelemente befinden sich auf der Konsole - es fehlt jedoch ein Analogstick und das Steuerkreuz. (Bild: Nintendo)

Was sofort auffällt: Die Konsole hat einen Analogstick und vier Tasten auf der Vorderseite. Nintendo hat also vor, die Steuerelemente, oder zumindest einige davon, direkt auf der Konsole zu installieren.

Die neue Switch würde damit der Switch Lite ähneln, aber es bleibt die Frage offen, warum es kein Steuerkreuz und keinen zweiten Analogstick gibt.

Die Oberseite der Konsole wird nur geringfügig abgeändert, dennoch mit einer signifikanten Änderung: Schultertasten. Ansonsten findet man hier folgende Elemente:

Zwei Schultertasten (33 und 34)

Lautstärkewippe (42)

Powertaste (41)

Kühler-Öffnung (51)

3,5mm-Klinkenanschluss (52)

Kassetten-Slot (53)

Die Rückseite scheint unverändert zu sein.

Auf der Unterseite der Konsole hat sich einiges getan:

Der USB-C-Anschluss ist nun links (54)

Die Lautsprecher sind nun unten (56 und 55)

Share- / Screenshot-Taste ist nun auch unten (44)

Auf dem Patent ist an der Unterseite mittig ein Rechteck eingezeichnet, wobei noch unklar ist, was es genau sein könnte. Es könnte sich dabei um eine Aussparung handeln, um die Konsole fest in ein Dock zu schieben.

Die Konsole soll laut dem Patent, wie die jetzige, einen Touchscreen besitzen. Es wird interessant und mit Sicherheit ein Diskussionsthema werden, ob es Joycons geben wird und wie das Fehlen von D-Pad und zweitem Analogstick kompensiert wird.

Das Patent ist einige Monate alt und stellt keine in Stein gemeißelten Pläne dar, weshalb ihr diese Info erst einmal mit einer Prise Vorsicht genießen solltet. Ganz sicher erfahren wir es erst, wenn Nintendo die Konsole ankündigen wird - oder sobald es einen handfesten Leak gibt.

Meinung des Autors Duy Linh Dinh: Ich bin sehr gespannt darauf, ob Nintendo sich an dieses Patent halten wird: Eine Konsole ohne zweiten Analogstick? Wie soll das gehen? Ich habe eine Vermutung: Gyroskop-Aiming. Aktuell teste ich den Alpakka-Controller: Dieser hat auch nur einen Analogstick. Dort, wo der Rechte sich befinden sollte, findet man ein Mausrad und einen Vier-Wege-Joystick. Der Controller ersetzt den fehlenden Analogstick mit einem Touchpad, das ein Gyroskop aktiviert. In der Praxis funktioniert das überraschend gut! Der Alpakka-Controller besitzt auch nur einen Analogstick. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo eine ähnliche Richtung einschlagen könnte, wenn man bedenkt, dass das japanische Unternehmen mit Splatoon, der Nintendo Wii und vielen anderen Spielen, die Gyro-Aiming unterstützen, Erfahrung sammeln konnte. Denkbar wäre auch eine Steuerung, die den Touchscreen mehr einbezieht. Viele wissen nicht einmal, dass die Nintendo Switch einen solchen hat. Vielleicht liege ich aber auch komplett daneben und dieses Patent wird gar nicht Realität.

Übrigens: Nintendo Switch 2: Release, Specs, Preis - Alle Infos & Gerüchte

Was ist eure Meinung zu diesem Patent von Nintendo? Glaubt ihr, dass Nintendo wirklich eine Konsole mit einem so simplen Tastenlayout veröffentlichen wird? Und wie denkt ihr, wird Nintendo das Fehlen von Steuerkreuz, zweitem Analogstick und zwei Schultertasten kompensieren? Haltet ihr es auch für möglich, dass Nintendo voll und ganz auf Gyroskop-Steuerung setzen wird? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!