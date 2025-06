Unser Test zur Switch 2 läuft auf Hochtouren, das erste Fazit kommt heute Abend

Bei GameStar Tech habt ihr die Möglichkeit, unseren Test zur Switch 2 mitzugestalten.

Liebe Switch 2-Fans, wir müssen reden. Auf GameStar Tech wird (vorerst) kein klassischer Test zu Nintendos neuester Konsole erscheinen. Diesmal gehen wir anders vor und das hat einen ganz simplen Grund.

Wir haben vorab kein Testmuster der Switch 2 erhalten. Wir wurden mit lediglich einer Konsole zum Release bemustert. Dementsprechend hatten weder wir noch unser Schwesternmagazin GamePro die Möglichkeit, einen ausführlichen Test vorzubereiten.

Weltweit hat Nintendo offiziell niemanden vor Release der Switch 2 bemustert. Darüber klagt unter anderem die englische Seite Videogames Chronicle. Dementsprechend müssen wir auf die privaten Konsolen der Vorbesteller in unserer Redaktion zurückgreifen.

So läuft es normalerweise: In aller Regel wird die Fachpresse von den Herstellern rund eine bis anderthalb Wochen vorher beliefert. Das gibt uns genügend Zeit, um:

… Benchmarks zu erarbeiten.

… die Hardware auf Herz und Nieren zu testen.

… mögliche Stolpersteine aufzuspüren.

… Interessierten mit einem ausführlichen Eindruck die Kaufentscheidung zu erleichtern.

27:48 Switch 2 ausprobiert: Preis, Spiele, Release-Datum & Ersteindruck!

Anstatt eines Tests gibt es bei uns eine Testreihe

Keine Sorge, wir lassen euch nicht hängen.

Um euch möglichst viel Inhalt zur Switch 2 zu liefern, werden wir in den kommenden Tagen eine Art Testtagebuch führen.

Was bedeutet das? Unser Autor Maxe nimmt euch mit auf die Reise, während er die Switch 2 testet. Auf dem Weg lässt er euch teilhaben: Was ist gut? Was ist schlecht?

Das könnt ihr in den nächsten Tagen erwarten

Im Rahmen eines persönlichen Eindrucks, werden wir unser Testtagebuch füllen.

Jeder Tag widmet sich einem anderen Schwerpunkt.

Am Ende wird ein Fazit zur Nintendo Switch 2 stehen.

Ihr könnt aktiv mitgestalten, worauf Maxe seinen Schwerpunkt legen soll.

Der größte Vorteil: Im Verlauf dieser mehrtägigen Artikelreihe könnt ihr mitmachen. Wir entdecken die Switch 2 zusammen mit euch und können auf Zuruf durch euch auf Dinge eingehen, die euch interessieren.

Um einen ersten Eindruck zum Format zu gewinnen, werft am besten einen Blick in Maxes vergangene Langzeittest:

Zum Abschluss wird es nächste Woche noch ein Ask me Anything zur Switch 2 geben, bei dem wir eure übrigen Fragen klären.

Sobald die Switch 2 ihre erste Testfahrt hinter sich hat, werden wir in vier Wochen ein Fazit nach einem Monat veröffentlichen. Längeres Testen fördert nämlich noch einmal neue Erkenntnisse zutage.

Ihr könnt an unserer Testreise mit der Switch 2 teilhaben und uns mitteilen, worauf wir achten sollen. Schreibt gerne schon jetzt in die Kommentare, was euch an der Konsole brennend interessiert. So könnt ihr die Artikel mitgestalten.