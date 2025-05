Gute Neuigkeiten für Switch 2-Käufer: Die Konsole lässt sich wohl auch mit einer herkömmlichen USB-Maus bedienen

Einen Joy-Con durch eine Standardmaus austauschen? Zumindest bei einem Spiel geht das. (Bild: Linh Dinh Duy, GameStar)

Das Maus-Feature wurde seit dem Teaser zu Nintendos Switch 2 im Januar gemunkelt. Im April haben die Japaner dann bestätigt: Ja, man kann die Joy-Cons nahtlos auch als Maus verwenden.

In einem Video von Koei Tecmo zu Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition zeigt der Hersteller, dass sich das Spiel auch mit einer herkömmlichen USB-Maus steuern lässt.

Das Video wird von Producer Michi Ryu kommentiert.

Er stoppt das Spiel und stöpselt eine USB-Maus in einen Slot der Switch 2.

Ein Pop-up bestätigt, dass eine Maus mit der Konsole verbunden wurde.

Ryu spielt sowohl mit der Maus als auch mit dem linken Joy-Con weiter.

Besonders interessant: Der Producer wechselt problemlos zwischen Maussteuerung und Controller hin und her.

Dass das nahtlos funktioniert, hat unser Redakteur Linh in einem Hands-on-Bericht zur Switch 2 vom April ebenfalls bestätigt. Dort spielte er Metroid Prime 4: Beyond sowohl mit dem Controller als auch mit der Maus-Funktion der Joy-Cons.

Darum ist das wichtig: Wir wissen noch nicht, wie sich die Nintendo Switch 2 mit den Joy-Cons als Maus bedienen lässt oder ob das nicht nach einer Weile unangenehm wird. Der Support durch eine herkömmliche USB-Maus könnte für lange Spiele-Sessions Abhilfe schaffen – wenn Spiele das flächendeckend unterstützen.

Sogar die Switch 1 besitzt Maus-Support

Viele wissen nicht, dass man an die Vorgängerin der Switch 2 bereits Maus und Tastatur anschließen kann.

Das Problem jedoch ist, dass nur eine Handvoll Spiele das auch unterstützen. Dazu gehören unter anderem:

Doom

Doom 2

Factorio

Quake

Quake 2

Star Wars: Dark Forces - Remaster

Turok

Turok 3: Shadow of Oblivion: Remastered

Mehr Maus-Support für die Switch 2?

Maus- und Tastatur-Unterstützung für die Switch 1 wirken eher wie eine Randnotiz; bei Nintendos neuer Konsole dürften wir mehr davon sehen.

Nintendo veröffentlichte ein Video in seiner Nintendo Today-App, in der man sieht, wie jemand auf der Benutzeroberfläche damit agiert, so The Verge.

Unklar bleibt erst mal, ob eine Standardmaus überall zusammen mit einem Joy-Con-Controller einsetzbar sein wird.

Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 erscheinen. Sie kostet 470 Euro, im Bundle zusammen mit Mario Kart World 510 Euro.