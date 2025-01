Switch 2: Nintendo-Videos werden plötzlich von Wasserbüffeln überrannt - für einen guten Zweck

Wasserbüffeln machen es sich unter Nintendo-Videos gemütlich, aber aus einem wohltätigem Grund. (Bildquelle: Nintendo, 대연 김 über Adobe Stock)

Die Nintendo Switch 2 ist wohl eine der am meisten geleakten Konsolen aller Zeiten. Weil Fans einen Marketing-Schaden für Nintendo befürchten und etwas Gutes unternehmen wollen, starten sie eine Fan-Aktion – mithilfe von Wasserbüffeln.

Darum ist das wichtig: Aktuell tauchen fast täglich neue Leaks zur Nintendo Switch 2 auf. Erst gestern hat Zubehörhersteller Genki ein Dummy-Modell bei der CES 2025 gezeigt, das zum finalen Modell wohl fast identisch sein wird. All die Leaks könnten sich negativ auf das Marketing für die neue Konsole auswirken. Deswegen planen Fans auszuhelfen.

Im Detail: Der NintendoSwitch2-Subreddit ist eigentlich ein Ort, an dem die meisten Leaks und Gerüchte zur nächsten Konsole gepostet werden – viele wurden dort sogar zum ersten Mal veröffentlicht.

Jetzt hat sich der Nutzer »MacksNotCool«, ein Moderator von diesem Subreddit, für eine Hilfsaktion entschieden, die Nintendo unter die Arme greifen soll.

Fans sollen zum amerikanischen YouTube-Kanal von Nintendo gehen und dort das neueste Video liken, es nur einmal anschauen (damit es nicht wie eine Botaktion wirkt) und dann einen Kommentar hinterlassen.

Dieser Kommentar muss irgendwas mit Wasserbüffeln zu tun haben. Auch das »🐃«-Emoji ist erlaubt.

Der Kommentar soll möglichst positiv und nicht negativ sein. Es dürfen keine Leaks und auch nicht der Subreddit erwähnt werden.

Liked anschließend so viele Kommentare wie möglich, die von positiver Natur sind und Wasserbüffel enthalten.

Die Aktion soll so lange laufen, bis die Nintendo Switch 2 von Nintendo veröffentlicht wird.

Das Ziel ist es, das Engagement für Nintendos YouTube-Kanal zu steigern, ohne gegen Richtlinien von YouTube oder Reddit zu verstoßen. So sollen die Videos von Nintendo unterstützt werden, bis die Switch 2 erscheint.

Schon jetzt sind die Ergebnisse live auf dem Nintendo of America-Kanal zu beobachten. Zum Beispiel hier auf dem Trailer zu »Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club – What Lies in the Past«, einem Mystery-Horror-Visual-Novel.

Unter dem Trailer häufen sich aktuell die Wasserbüffel-Kommentare – und wer weiß? Vielleicht kommen sie in dem Spiel sogar vor?

Warum hat »MacksNotCool« diese Aktion gestartet? Der Moderator des Subreddits fühlt sich teilweise mitverantwortlich für die vielen Leaks der Switch 2. Mit dieser Aktion wollte er deswegen etwas Gutes für Nintendo tun.

Und warum eigentlich Wasserbüffel? Der Wasserbüffel ist schon seit etwa zwei Wochen ein beliebtes Meme in der Switch 2-Community. Kreative Nutzer haben selbst Menü-Designs entworfen, wie sie es sich auf der neuen Konsole wünschen oder vorstellen.

Bis ein Nutzer den kreativsten Einfall von allen hatte: »Die Switch 2 UI, wenn sie einfach nur ein Wasserbüffel wäre«

Die Aktion läuft aktuell auf Hochtouren. Wenn der Plan aufgeht, dürfte das wirklich einen gehörigen Push für Spiele-Videos von Nintendo geben. Es bleibt zu hoffen, dass YouTube der Aktion keinen Keil vorschiebt.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Glaubt ihr, dass sie Nintendo aushelfen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!