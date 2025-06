»Nintendo hat uns nie taube Kinder geschickt« - Untertitel-Panne bei No Man's Sky sorgt für Gesprächsstoff und es ist köstlich

Die Untertitel im neuesten Video zu No Man's Sky legen Chefentwickler Sean Murray seltsame Sätze in den Mund.

Skandal bei Hello Games, dem Entwicklerstudio hinter No Man's Sky: Wie Chefentwickler Sean Murray zugibt, versteckte er jahrelang Kinder in einem Geheimraum im Studio. Wie bitte? Diese absurde Story haben nicht wir uns ausgedacht, sondern automatisch generierte Untertitel im neuesten Trailer zur Weltraum-Sandbox.

Erwischt!

Wie gerade frisch angekündigt, ist No Man's Sky direkt zum Release auf der Switch 2 verfügbar, mit vielen Verbesserungen im Vergleich zur ursprünglichen Switch-Version. Im Ankündigungstrailer kommt auch Chefentwickler Sean Murray zu Wort und erklärt, dass man in einem geheimen Raum Dev-Kits von der Konsole versteckt hätte, um die neue Version vor Release selbst testen zu können.

Blöd nur, dass Dev-Kits genau so ausgesprochen wird wie deaf kids , also taube Kinder . Die automatisch generierten Untertitel hielten es wohl für wahrscheinlicher, dass Hello Games ein geheimes Kinderversteck hat und keine Dev-Kits und so landete der verwirrende Satz im Video.

2:48 No Man's Sky: Auf der Switch 2 bekommt die Weltraum-Sandbox jede Menge neue Features

Sean Murray fiel das schnell selbst auf und er veröffentlichte auf Twitter eine scherzhafte Klarstellung:

Ignoriert die automatisch generierten Untertitel. Wir hatten keinen geheimen Raum, in dem wir taube Kinder versteckt haben. Nintendo hat uns nie taube Kinder geschickt. Wir haben Dev-Kits versteckt. DEV-KITS.

Da es das Internet ist, hat es nicht lange gedauert, bis sich zahlreiche Kommentare unter der Stellungnahme angesammelt haben, die sich über den Versprecher amüsieren:

Beitrag von @michaelqonx

Wir hatten keinen geheimen Raum, in dem wir taube Kinder versteckt haben ist genau das, was jemand sagen würde, der taube Kinder in einem Geheimraum versteckt! @SabreDGames

Wo sind die Kinder, Sean?!? @BSmeepis

Solltet ihr No Man's Sky bereits auf der Switch gespielt haben, bekommt ihr die Version für die neue Konsole übrigens kostenlos dazu - ganz ohne taube Kinder. Dafür gibt es aber verbesserte Grafik, Crosssave und Crossplay, sowie einen uneingeschränkten Multiplayermodus auf der Switch 2. Und natürlich die neuen Inhalte des letzten Updates, die ihr im obigen Trailer seht.