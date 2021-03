Mitte Februar 2021 hat Nvidia die neue GPU-Reihe CMP angekündigt, die ausschließlich für das Mining von Kryptowährungen gedacht ist. Laut dem passenden Blog-Eintrag soll das auch die Versorgungslage von Geforce-GPUs für Spieler verbessern. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte demnächst ein besonders leistungsstarkes Mining-Modell hinzukommen (via Wccftech).

Es ist generell fraglich, ob Nvidia das eigens angegebene Ziel mit den neuen Mining-Karten wirklich erreichen kann. Unstrittig dürfte allerdings sein, dass die bisherigen CMP-Modelle wenig überzeugen, wenn man sich Preis und Leistung ansieht (mehr dazu im Abschnitt »Nvidias Mining-GPUs gegen Gaming-Modelle«). Das könnte sich mit einem neue Modell ändern.

Um welche Mining-Karte geht es? Es handelt sich nicht um ein konkretes Produkt, sondern um ein Gerücht. Die Information dazu stammt allerdings von einer sehr angesehene Quelle, genauer gesagt vom bekannten Leaker kopite7kimi.

Er bringt für eine neue Mining-Grafikkarte von Nvidia nicht weniger als den extrem leistungsstarken A100-Chip ins Spiel:

Nvidias Mining-GPUs gegen Gaming-Modelle

Auf die Frage, wie hoch die Mining-Leistung der CMP-Karte auf A100-Basis sein wird, kann kopite7kimi laut eigenen Angaben noch nicht antworten. Fest steht allerdings, dass die bisherigen CMP-Modelle mit Blick auf die Mischung aus Leistung und Preis derzeit nicht grade glänzen können.

So machte vor einigen Tagen ein Preis von 720 US-Dollar für das langsamste Modell in Form der CMP-HX30 die Runde. Das entspricht etwa 600 Euro. Die HX30 bietet gleichzeitig laut Nvidia eine Mining-Performance von 26 MH/s.

Damit liegt sie ungefähr auf dem Niveau von Modellen wie der Geforce GTX 1660 und der Radeon RX 5500 XT. Im regulären Handel sind diese GPUs neu teilweise für 500 Euro zu bekommen, gebraucht könnt ihr sie für ungefähr 200 Euro kaufen.

Beim Mining spielen zwar auch andere Faktoren wie insbesondere die Leistungsaufnahme eine wichtige Rolle. Ein wirklich attraktives Angebot ist die CMP-HX30 damit aus unserer Sicht aber nicht. Außerdem kann sie durch das Fehlen von Videoanschlüssen nie auf dem Markt für Spieler-GPUs Platz finden.

A100 im Vergleich mit RTX 3090

Für die Gaming-Grafikkarte RTX 3090 nutzt Nvidia den Chip GA-10. Beim folgenden Vergleich mit dem für professionelle Anwendungen gedachten A100-Chip in der PCI-Express-Variante für ca. 10.000 Euro muss man zwar die unterschiedlichen Einsatzgebiete und Preise bedenken, interessant ist er aber dennoch:

Boost-Taktrate RTX 3090: 1.695 MHz

A100 PCIe: 1.410 MHz Speichergröße RTX 3090: 24 GByte GDDR6

A100 PCIe: 40 GByte HBM2e Speicherbandbreite RTX 3090: 936 GB/s

A100 PCIe: 1.555 GB/s Shader-Einheiten RTX 3090: 10.496

A100 PCIe: 6.912 Textur-Einheiten RTX 3090: 328

A100 PCIe: 432 Raster-Einheiten RTX 3090: 112

A100 PCIe: 160 Tensor-Kerne RTX 3090: 328

A100 PCIe: 432 Rechenleistung FP16 RTX 3090: 35,6 Teraflops

A100 PCIe: 78 Teraflops Rechenleistung FP32 RTX 3090: 35,6 Teraflops

A100 PCIe: 19,5 Teraflops Rechenleistung FP64 RTX 3090: 0,56 Teraflops

A100 PCIe: 9,8 Teraflops TDP RTX 3090: 350 Watt

A100 PCIe: 250 Watt

In machen Bereichen liegt die RTX 3090 vorne, in anderen der A100-Chip. Dass die RTX 3090 teils besser da steht, liegt primär an ihrem Fokus auf die Spieleleistung, den der A100-Chip wegen seines anderen Einsatzgebiets schlicht nicht in gleichem Maße braucht.

So sorgt erst ein spezieller Aufbau der Shader-Einheiten der RTX-3000-Reihe für die extrem hohe Anzahl. Mehr dazu lest ihr im folgenden Artikel:

Die Mining-Leistung der RTX 3090 liegt gleichzeitig bei etwa 110 MH/s. Das schnellste CMP-Modell in Form der 90HX kommt laut Nvidia auf 86 MH/s. Sollte Nvidia wirklich eine Mining-Karte auf Basis des A100-Chips planen, ist davon auszugehen, dass sie die RTX 3090 überflügeln würde.

Was bedeutet das für die Preise und die Verfügbarkeit der Geforce-Grafikkarten? Wir gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass Nvidia die aktuelle Situation für Spieler durch die speziellen Mining-Grafikkarten nicht verbessern kann. Daran wird auch ein neues High-End-Modell nichts ändern.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Können Nvidias Mining-Karten uns Spielern helfen? Und glaubt ihr an eine Mining-GPU auf Basis des A100-Chips? Schreibt es gerne in die Kommentare!