Nvidia hat uns heute um 16 Uhr in einer Pressemitteilung über eine Aktion informiert, von der wir bislang nichts wussten. Anlässlich der gamescom werden in der Xperion-Arena von Saturn fast 1.000 Grafikkarten zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten - allerdings bereits seit 12:00 Uhr am heutigen Donnerstag, den 26. August und ausschließlich direkt vor Ort. Laut Nvidias PR-Agentur läuft die Aktion grundsätzlich bis Samstag beziehungsweise solange, bis die Grafikkarten ausverkauft sind.

Ob zum jetzigen Zeitpunkt noch Modelle verfügbar sind, wissen wir momentan nicht. Wir versuchen bereits, das über unsere Ansprechpartner herauszufinden und aktualisieren diesen Artikel gegebenenfalls. Solltet ihr selbst vor Ort sein, sind passende Hinweise in den Kommentaren gerne gesehen.

Ein etwa drei Stunden altes Video vom offiziellen Twitter-Kanal der Xperion-Arena zeigt gleichzeitig, dass Nachfrage in jedem Fall vorhanden ist.

Update: Inzwischen gibt es auf dem Twitter-Kanal ein Update, das den aktuellen Stand zeigt. Demnach sind bislang drei von insgesamt zwölf Modellen ausverkauft, genauer gesagt die Karten Zotac Geforce RTX 3080 Trinity OC LHR, ASUS TUF Gaming RTX 3070 Ti und MSI RTX 3070 Ti Ventus 3X 8G.

Welche Grafikkarten werden angeboten?

Überraschend kommt die Nachfrage nicht, wenn man die Preise der angebotenen Grafikkarten im Handel mit den Kosten vor Ort vergleicht. Die Handelspreise in der folgenden Tabelle beziehen sich dabei auf das momentan günstigste Angebot laut Preisvergleich Geizhals, das direkt lieferbar ist.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti Vor Ort: 1269 Euro

Im Handel: 1860 Euro MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G Vor Ort: 1229 Euro

Im Handel: 1449 Euro Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR (ausverkauft) Vor Ort: 859 Euro

Im Handel: 1189 Euro Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo Vor Ort: 739 Euro

Im Handel: 1035 Euro Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC Vor Ort: 699 Euro

Im Handel: 1029 Euro ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti (ausverkauft) Vor Ort: 639 Euro

Im Handel: 989 Euro MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X 8G (ausverkauft) Vor Ort: 629 Euro

Im Handel: n/a GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G Vor Ort: 499 Euro

Im Handel: 659 Euro Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR Vor Ort: 489 Euro

Im Handel: 639 Euro Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge OC Vor Ort: 399 Euro

Im Handel: 599 Euro ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 V2 Vor Ort: 349 Euro

Im Handel: 579 Euro Zotac Gaming GeForce GTX 1650 OC GDDR6 Vor Ort: 199 Euro

Im Handel: 289 Euro

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob sich eine dieser Grafikkarten als Upgrade für euren PC lohnt, kann euch unser Guide zum Aufrüsten weiterhelfen:

Mehr zum Thema Grafikkarte kaufen oder nicht? Wann sich das Aufrüsten lohnt

Laut offizieller Angebotsseite von Saturn bekommt jeder Interessent nur eine Grafikkarte. Welche Modelle in was für einer genauen Stückzahl vorhanden waren, ist der Angebotsseite ebenso wenig zu entnehmen wie der aktuelle Stand.