Nvidias Geforce RTX 3060 Ti hat ein finales Release-Datum und detaillierte Spezifikationen. Das teilten die Kollegen von Videocardz nun mit und berufen sich dabei auf Informationen, die aus einem offiziellen Presse-Event von Nvidia stammen sollen.

Release in rund zwei Wochen: Demnach erscheine die vorerst kleinste Ampere-Grafikkarte bereits am 2. Dezember. Naturgemäß folgt sie auf die RTX 2060 und RTX 2060 Super, soll in puncto Performance jedoch deutlich vor der RTX 2080 Super liegen. Und das sowohl bei traditioneller Rasterisierung als auch Raytracing und professionellem Rendering.

RTX 3060 Ti: Performance und Specs

Videocardz untermauert das mit geleaktem Pressematerial, welches die RTX 3060 Ti im Vergleich mit der RTX 2080 und der RTX 2080 Super zeigt.

Die Prozentangaben stammen übrigens nicht von Nvidia, sondern wurden Videocardz eigenen Angaben zufolge nachträglich eingefügt.

RTX 3060 Ti Specs: Zu den Spezifikationen äußert sich Videocardz etwas zurückhaltender. Nvidia habe diese im Gegensatz zum Release-Datum noch nicht offiziell bestätigt:

RTX 3090 Shader: 10.496 Takt: 1.395/1.695 MHz RT-Kerne: 82 Speicher: 24,0 Gbyte GDDR6X TGP: 350 Watt RTX 3080 Shader: 8.704 Takt: 1.440/1.710 MHz RT-Kerne: 68 Speicher: 10,0 GByte GDDR6X TGP: 320 Watt RTX 3070 Shader: 5.888 Takt: 1.500/1.725 MHz RT-Kerne: 46 Speicher: 8,0 GByte GDDR6 TGP: 220 Watt RTX 3060 Ti* Shader: 4.864 Takt: 1.410/1.665 MHz RT-Kerne: 38 Speicher: 8,0 GByte GDDR6 TGP: 180 bis 220 Watt RTX 2080 Super Shader: 3.072 Takt 1.650/1.815 MHz RT-Kerne: 48 Speicher: 8,0 GByte GDDR6 TGP: 250 Watt

*Angaben nicht bestätigt

Auch zum Preis gibt es aktuell nur eine Schätzung: Videocardz vermutet für die RTX 3060 Ti eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 US-Dollar oder weniger. Wie gut (oder schlecht) die RTX 3060 Ti verfügbar sein wird, kann aktuell noch nicht gesagt werden.