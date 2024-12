9 von 10 verkauften Grafikkarten kommen von Nvidia: Noch nie war der Markt so einseitig

Intel vs. AMD vs. Nvidia hatte in diesem Jahr einen Absatz-Sieger, der so eindeutig wie noch nie ausfiel.

Kurz vor Jahresende bringt die Marktforschungsagentur Jon Peddie Research (JPR) eine neue Studie zum GPU-Absatzmarkt heraus, die sich um die Verkäufe dedizierter Grafikkarten (dGPU) dreht.

Für das vergangene dritte Quartal 2024 gibt es erneut einen klaren Gewinner: Nvidia konnte demzufolge seine Vormachtstellung ausbauen und von 88 auf 90 Prozent dGPU-Marktanteil wachsen – obwohl man grundsätzlich weniger Grafikkarten verkauft hat.

Gewissermaßen ist der AMD-Rückgang in Relation zum Vorquartal noch stärker ausgefallen, denn der Radeon-Hersteller kann für Q3'24 somit nur noch auf einen Marktanteil von 10 Prozent zurückblicken.

Intel hingegen hat natürlich auch ein paar Grafikkarten verkauft. Allerdings waren das so wenige im Vergleich zu Nvidia und AMD, dass bei der JPR-Marktanalyse gerundete null Prozent erreicht werden.

58:53 Spielegrafik 2025: Warum uns das kommende Jahr umhauen wird

Autoplay

Insgesamt ist JPR zufolge ein Rückgang festzustellen. Weltweit sind laut der Studie rund 8,1 Millionen Nvidia- und AMD-Grafikkarten zwischen Juli und September über die Ladentheke gewandert, was im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 ein Minus von 14,5 Prozent darstellt.

Natürlich spielen neben den gestiegenen Preisen auch die kommenden Monate eine Rolle, denn bei allen drei Herstellern scharren die nächsten Generationen mit den Hufen:

Für die kurzfristige Zukunft ist zumindest im Kontext der Absatzzahlen keine Besserung in Sicht, wie JPR weiterhin erklärt:

Wir glauben, dass Zölle und das Ausbleiben entsprechender Lohnerhöhungen in den nächsten zwei Jahren die US-Wirtschaft in eine Rezession treiben werden. Andere Länder werden die Folgen spüren, wenn Verbraucher ihre Ausgaben zurückfahren. Dr. Jon Peddie, JPR-Leiter

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Habt ihr in diesem Jahr noch eine GPU gekauft oder wartet ihr auf die kommenden Generationen? Welche der neuen Grafikkarten habt ihr in diesem Fall ins Auge gefasst? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!